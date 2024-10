Astrologinja Lenka: Tu bo potrebna velika mera poguma in vizije

Luna se bliža koncu znamenja leva, a preden zapusti to znamenje, je v kvadratu z Uranom. Ta energija je zelo napeta, vznemirljiva in nepričakovana. Dva fiksna znaka, kjer vsak na svoj način meri moči, koliko in kako izpeljati situacijo. Konflikt volje in zavedanja, torej tveganje, v katerega je treba vstopiti, je negotovost in dvoumnost. Premalo odločnosti, da bi vstopili v takšen projekt, še manj pa verjeti v sam rezultat. Tukaj je potrebna velika mera poguma in vizije, da dosežemo veliko več od pričakovanega. Prilagoditi se drugačnemu načinu ali drugi osebi, da bi izpeljali celotno idejo. V nasprotnem primeru to pripelje do zelo stresne in šokantne situacije, oseba pa se počuti napeto, nervozno, negotovo in zelo predrzno in arogantno v vseh pogledih. Obstaja velika potreba po svobodi, zato se marsikaj zgodi dramatično.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Preko dispozitorja Sonca, ki je danes na stopinji uničenja ali zdravljenja, gre v svoj največji padec, v svojo največjo čustveno globino, kjer lahko iz sebe izvleče najslabše ali najboljše moči.

Zvečer okoli 18. ure Luna preide v znamenje Device, v znamenje, kjer je vse veliko bolj umirjeno, racionalno, kjer je človek osredotočen na red, delo, čistost, pa tudi malenkosti. Tukaj se pojavi potreba po skromnosti pa tudi po pomoči in služenju drugim ljudem.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju rib. Saturn predstavlja naš čas, trajanje vsega in v vsem, uro samo, ki nas spominja na vse, kar prihaja in na vse, kar mine. Medtem ko je retrograden, včasih prinaša neorganiziranost, nedorečenost, povečuje strah pred načrtovanim. A zato je najbolje, da se človek sooči z vsemi obveznostmi, odgovornostmi in strahovi ter jih razreši na način samopreizkušanja skozi tišino in meditacijo.