Astrologinja Lenka: Sprejmite to novo močno energijo in ji dovolite, da vas vodi

Luna je še pol dneva v znamenju škorpijona in dela trigon z Neptunom iz znamenja rib. Mogoče je to pravi trenutek, da se čustva malo umirijo, da izpustimo vse, kar zastruplja in muči dušo. Verjeti, da za vse obstaja rešitev z boljšim razumevanjem, zakaj in kako nastanejo težke situacije. Predvsem pa moramo razumeti, da je vzrok v nas samih, še najmanj pa v vseh drugih, saj nezavedno povzročamo.

Okrog 15. ure preide Luna v znamenje strelca. In šele zdaj je tisto pravo vzdušje, brez razmišljanja o nekih težkih spominih, poškodbah ali o tem, da se ti misli in občutki vrtijo v nekaj, kar človeka razjeda. Tukaj lahkotno, odprto, optimistično, da je vse mogoče in da se da z močno vero, ki prihaja iz najglobljih ravni človeka samega.

Astrološka karta.

Luna takoj naredi sekstil s Plutonom in to je tisto globoko prebujenje, prodiranje v čustva, ki se odpirajo in površjajo, pa se morda niti ne zavedaš, kako globoka so v tebi in kakšno moč imaš. Pomembno je, da jih ozaveščamo, brez strahu, brez kazanja, kajti najhuje je, ko se človek boji svoje moči, da zmore vse. In ta občutek, ta notranja prebujenost daje veliko moč in to enostavno sprejmi in pojdi naprej. Opustite vse, kar vas muči in blokira, sprejmite to novo močno energijo in ji dovolite, da vas vodi. Karkoli se vam je zdelo preveliko, je zdaj obvladljivo z najmanjšim odporom.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib. Še vedno prinaša tista blata, ki smo jih globoko skrivali pred seboj, da se ne soočimo z njimi, ker so preveč boleča za Dušo in nočemo več skozi njih. Toda Saturn je tisti, ki zahteva, da se vse te karmične stvari očistijo in te vode in čustva prečistijo, da lahko začnemo z novimi občutki in ustvarjamo nova dejanja. Najbolje je, da se pogovorite sami s seboj, v tišini, meditacijo ali z nekom, ki zna in ume najprej poslušati in še enkrat poslušati, šele nato svetovati.