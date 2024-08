Astrologinja Lenka: Soočenje z resnico nam lahko pomaga

Luna je danes v znamenju leva in cel dan brez aspektov, kot da je ta dan sam sebi dovolj. Morda je najbolje uživati nekje na dopustu, v lepem kraju, kjer si sam s sabo in tistimi, ki jih imaš rad. Lev vedno poskrbi, da je vse na nivoju in da so vsi zadovoljni. Ožarjen s toplino, ki jo oddaja, je srečnejši, ko daje, kot ko prejema. Luna je v dobrem odnosu le z vozli, tistimi, ki jo povezujejo s preteklostjo in prihodnostjo. Ta kombinacija dobrega odnosa daje točno tisto, kar si želi lev – podaljšek vinske trte in uživanje v vsem.

Sonce, kot dispozitor, vodi leva v znamenje device, zato se lahko pojavi želja ali celo občutek krivde, da bi moral prenehati z uživanjem in pomagati drugim. Občutek slabe vesti lahko izvira iz dejstva, da se nekdo trudi in dela, medtem ko drugi uživajo v dobrotah, ki si jih lahko privoščijo.

Merkur, ki se počasi vrača, je še vedno v svoji senci in razjasnjuje marsikaj, kar je bilo skrito in za kar smo mislili, da ne bo nikoli odkrito. Toda lev ne dovoli, da bi kaj ostalo v temi ali skrito, zato se bo zdaj marsikaj pokazalo in prišlo na dan. Za nekatere bo to šokantno ali nepričakovano razkritje mnogih skrivnosti, vendar iz tega ne bo izpeljanih veliko obljub.

Danes je sobota, Saturnov dan, in Saturn je še vedno retrograden v Ribah. Še dolgo bo šel nazaj, da izlušči in očisti vse tisto, kar smo zavestno ali nezavedno potlačili in česar se ne želimo spominjati. Pri Saturnu je vse težko in boleče, a soočenje z resnico, kakršna koli že je, nam lahko pomaga znebiti se nekaterih svojih grehov in bolečin. Njegov vpliv nas sooča z velikimi strahovi, ki nas blokirajo, zadržujejo in vračajo nazaj. Vsega tega se je treba znebiti.