Astrologinja Lenka: Smisel sreče je, da jo znamo živeti

Čas je, da se nekatere stvari odprejo, da se o njih javno spregovori. Kajti oba svetila sta v lepem aspektu s Saturnom in prav on pripomore k dobri razrešitvi nekaterih starih situacij.

Treba si je postaviti mejo, do kod lahko prideš z dajanjem čustev, občutkov, včasih je treba nekaj dobiti in občutiti, kako je, ko prejmeš nežnost in pozornost. Pomenila bo več kot katera koli druga pomoč.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Luna nadaljuje lep sekstil z Rx Jupitrom v biku, da se vsi ti načrti uresničijo.

Sonce je v trigonu z Rx Jupitrom, stoji in odpira spomine na tisto, kar je še mogoče odpreti, išče smisel v nečem, kar nas osrečuje. In ta smisel je vedno v nas, le poiskati ga moramo. Videti, kaj je ta smisel, ki nas osrečuje in na katerem področju je, da se ga zavemo. Kajti smisel sreče je, da jo znamo živeti in z njo pomagamo drugim.

FOTO: Lenka Stanić

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je retrograden, zamenjal je znamenje kozoroga in je zdaj v izgnanstvu in v znamenju strelca. Pride v konjunkcijo z Marsom, ki tukaj ni le ognjena energija, ampak tudi izven mejni, čaka, da se ga kdo le malo dotakne ali mu kaj reče.

Energije bodo bruhale v vse smeri. In Merkur nam ponuja možnost, da ne odreagiramo na situacije in vse mirno počakamo. Če izrečemo samo eno besedo, bodo velike težave. Enako velja za promet, predvsem na avtocestah, kjer so lahko udeleženi otroci in mlajši. Hitrost je tu najbolj nevarna.

Tukaj je vse tako neizvedljivo, ljudje kot da živijo v svojih marionetah, kot da nočejo živeti malo bolj realno in normalno.

In sama polna Luna aktivira veliko čustvenih težav in zbiranja vsega, kar je doseglo svoj vrhunec.