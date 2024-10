Astrologinja Lenka: Šele kasneje bomo videli, da ni vse tako preprosto ...

Joj, danes Mesec res nima miru, gre iz enega aspekta v drugega, iz dogodka v dogodek. Že od samega jutra, iz znaka Rib, gre v kvadrat s svojim retro dispozitorjem Jupitrom in lahko se nam zdi, da so nekatere stvari preveč lahke, nezahtevne ali da jih lahko dosežemo z lahkoto. Šele kasneje bomo videli, da ni vse tako preprosto in da smo si zadali preveč ciljev in načrtov, kaj šele govoriti o denarju, ki bi šel nepotrebno stran.

Kljub temu je tukaj vodni Mars, ki nam lahko pomaga nekdo ali pa nam vsaj nudi oporo, da se poberemo iz takšnih čustvenih zadev, za katere se žrtvujemo, pa še sami ne vemo, zakaj. Mesecu nudita podporo Uran in Pluton, da sprejme vse, kar ni, da okrepi in da ima občutek za vse, tudi če ni bilo najboljše.

Konjunkcija z Neptunom omogoča osebi, da se potopi vase, da poišče vse, kar je globoko ostalo, da v tišini in miru premisli o vsem, da odpusti in gre naprej po novi poti.

Astrološka karta.

Danes pa imamo zelo napet aspekt med Venero, ki je v svojem izgonu, zatopljena in obremenjena s premisleki o ljubezni, ki jo prejema, pa tudi o tisti, ki jo daje. Njen občutek, da ni prejela toliko, kolikor je želela, da ni spoštovana toliko, kolikor meni, da si zasluži, in vsa ta občutja jo razjedajo od znotraj in ji ne dajo miru, da bi se sprostila in verjela, da vendarle obstaja nekaj lepšega. V tem občutju in obupu gre v opozicijo z retro Uranom, ki je tako uničujoč in samo čaka, da eksplodira in vse prekine. Tu je ta občutek sitosti vsega, kar je Venera doživela, in zdaj si želi osvoboditve od vsega, od drugih, od odnosov, od partnerskih vezi. Vse se razleti na buren in nekompromisen način, da se vse sliši in vidi. Hoče za vsako ceno oditi, ne trpeti in ne prenašati bolečin, začeti svojo novo pot in novo življenje. Ali se bo znašla v vsem tem, ali ji je uspelo preseči samo sebe in spremeniti svoje poglede na življenje? Ali je dojela, da vse to »leži« v njeni duši in njenih globokih notranjih potrebah ter da je vse odvisno od nje same? Dokler tega ne dojame, bo težko našla novo življenje, ki ga tako krčevito in obupano išče.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znaku Raka. Usmerjen je v dom in družino, a je potrebna velika previdnost, da s svojo zaščito, odnosom in pretirano čustveno obravnavo ne pokvari vsega. Počasi, potrpežljivo, z razumevanjem in naj vse poteka brez velike živčnosti in izgredov.