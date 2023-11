Astrologinja Lenka: Še vedno se ukvarjate s preteklimi finančnimi in materialnimi zadevami

Današnji dan je napočil z Luno v Devici, sekstilu Merkur v Škorpijonu in trigonu Pluton v Kozorogu. Zdaj želi povezati vso to negativno energijo, ki se že nekaj časa zadržuje v njegovih mislih, v njegovi glavi, v njegovem telesu, da bi jo prečistil in pustil vso to negativnost za sabo.

To je odlično za samozdravljenje, saj sprememba misli na pozitiven način je sprememba samega sebe, sprememba prepričanj, je najlažja pot do želenega cilja. Nikogar ne moremo in nimamo pravice spreminjati, ker je to noro, zato pa lahko vedno spremenimo sebe. Odpusti vse, kar je gnilo v Duši v umu, kar je strupeno, kar vodi v velike težke misli, zamenjaj jih za odpuščanje, za lepo besedo in odpusti vse, kar ti je kdo rekel ali storil. Le tako si lahko odprete pot, ki vam bo sijala za marsikaj. Saj se že jutri Merkur premakne v znamenje strelca, kar nikakor ne sodi v to znamenje.

Ko preide Luna malo po 9. uri, preide v znamenje Tehtnice, se tam ozračje spremeni in obrne na vso lepoto, estetiko, vse odnose. Tu je poudarek na dobri družbi, lepih besedah, še bolje nakupu lepih stvari ali preprosto obisku takih krajev. Luna bo takoj stopila v objem Venere, ki je njena gostiteljica in tista kombinacija želje, volje, lepote in vseh potreb na najvišjem nivoju je aktivirana prav za tisti dve uri. To je lepota lepote, prefinjenost, eleganca, eleganca, okus za vse stvari, ki jih je mogoče le videti. Nezmotljivost v ničemer. Potreba človeka, da se počuti vzvišeno, lepo, moderno, da ustvarja in ustvarja najlepše, kar obstaja za človeka. Tudi v partnerskih odnosih je prostor za izboljšave. Človek sije od lepote, že zato, ker nosi vso to v sebi.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on se še vedno pomika nazaj, še vedno se ukvarja s preteklimi finančnimi in materialnimi zadevami, ki niso bile pravilno rešene. Še pospravlja in zdi se, da se mu nikamor ne mudi, počasi in vztrajno, kot zna le Bik. Najbolje je, da se v tem obdobju obrnete vase in razmislite o svojih vrednotah, kaj si želite, kako doseči, kar načrtujete. Mogoče se morate obrniti in iti na drugo pot, morda ne morate storiti toliko, kot bi on v resnici ponudil. Vsako razčiščevanje in iskanje izhoda do konca leta bo blagodejno, saj se takrat obrne neposredno in takrat so vsi načrti že končani.