Astrologinja Lenka: Retrogradnost prinaša priložnost za izboljšanje komunikacije, a tudi nesporazume

Luna je še vedno v znamenju rib, kar ji daje močno občutljivost in pogosto celo preobčutljivost. Zlahka vpija energije in težave drugih ljudi, zaradi česar se počuti ranljivo in zmedeno. Trenutno je pod velikim vplivom drugih planetov, kar še dodatno otežuje njeno sposobnost, da najde svojo pot.

Že od jutra je v kvadratu z Jupitrom, kar ji prinaša pritisk in nove izzive, vendar so ti zanjo težki, kar jo lahko vodi v še večjo zmedenost. Opozicija z Venero, ki prav tako ni v najboljšem položaju, še poslabša razpoloženje. Luna se sooča z občutkom, da ni dovolj ljubljena in cenjena, da mora ves čas delati za druge in da je vsak zaslužek trdo prigaran.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Kasneje čez dan Luna vstopi v kvadrat z Marsom, ki je v znamenju, kjer komunikacija vre in pritiski naraščajo. Hitra in nepremišljena dejanja ter besede lahko povzročijo bolečino in še dodatno obremenijo že tako utrujeno dušo.

Proti večeru Luna vstopi v sekstil z Uranom, kar prinaša upanje na rešitev. Prijatelj ali eden od bližnjih lahko ponudi nov pogled na situacijo in predlaga, kako izstopiti iz tega začaranega kroga ter kje narediti potrebne spremembe za boljše počutje.

Medtem Sonce doseže zadnjo stopinjo znamenja leva in se pripravlja, da zapusti svoj dom, kjer je prebujalo kreativno moč in osvetljevalo potenciale drugih. Danes je sreda, dan pod vplivom Merkurja, ki je retrograden v znamenju leva. Ta retrogradnost prinaša priložnost za refleksijo in izboljšanje komunikacije, čeprav lahko hkrati povzroči še več nesporazumov in zadržanosti v izražanju.