Astrologinja Lenka: Razum bo šel pregloboko skozi čustva

Luna je v zadnji pentadi znamenja ovna. Še vedno se čuti potreba, da bi pri katerikoli hitrosti izstopali in bili prvi na mnogih področjih. Že od jutra je v kvadratu z Merkurjem, kjer gre razum pregloboko skozi vsa čustva. Tu je vidna preobčutljivost za najmanjše podrobnosti in s tem občutek druge osebe, da jo je nekaj prizadelo, da ji ni bilo namenjene dovolj pozornosti, predanosti ali celo izbire besed, in je takoj užaljena. Običajno gre za nasvete, včasih nekoliko ostre od matere ali zrelejše osebe, kjer jih nasprotna stran dojema kot kritiko ali celo ukaz. Tudi človek sam je v dilemi, kaj je prav in kaj naj upošteva, razum ali čustva, in tu pride do napačnih odločitev.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Okrog 14. ure preide Luna v znamenje bika in to je nova zgodba, nova sprostitev in prepuščanje vsem hedonističnim stvarem. Tu se z ničimer ne mudi, počasi in z velikim užitkom. Toda Luna je takoj v kvadratu z retro Plutonom v vodnarju in to nekoliko pretrese to mirno vzdušje. Takoj se pojavi vprašanje, kje so drugi, kaj je z drugimi, zakaj se vse to ne deli ali vsaj vidi na nasprotni strani. Ali mora sam vse potrpeti, pri drugih pa ni podpore.

Merkur, ki je že zmeden od lastnih čustev, naredi lep sekstil z Uranom. Da se človek prepusti in uživa v družbi. Če se želite zabavati s prijatelji, pojdite na nenavadne kraje ali se prepustite presenečenju, da vas vodijo drugi. Sami imamo odlična intuitivna spoznanja, ki nas lahko pripeljejo do pravega mesta in še boljših odločitev. Da se znebimo nečesa, kar nas je dolgo časa zadrževalo. Ker Uran sprejema odločitve zdaj in takoj, kasneje bo prepozno.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju raka. Kako prijetno je tukaj, ko je vse osvetljeno. In središče človekovega bivanja je družina sama, dom, otroci. Tu so pomembni nežnost, toplina in užitek ob druženju. Središče in težišče se vrtita, da je vsem všeč, da je vsem dobro in da nikomur nič ne manjka. Je zaščitniški in poskrbi za vse.