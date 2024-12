Astrologinja Lenka: Priložnosti za nove začetke, a pazite na konflikte!

Mesec je v znamenju ovna in danes s svojo energijo odpira številne pobude in premike. Ta ognjena energija, ki izžareva odprtost in neposrednost, je v sekstilu z Merkurjem v znamenju strelca. Čeprav je retrograden, lahko obnovi ali dokonča veliko stvari, ki so ostale nedokončane. Na praktičen način lahko zaključi nekaj, kar je prej zaradi prehitrega tempa ali prevelike filozofske usmerjenosti prezrl.

Sekstil z retrogradnim Jupitrom v znamenju dvojčkov omogoča druženje v prijaznem okolju, kjer vladajo komunikacija in prijetne ideje ter načrti za prihodnost. Ideje, ki so prej morda zastale, zdaj prihajajo v ospredje in so pripravljene za počasno realizacijo. Srečanja in pogovori z mnogimi ljudmi prinašajo različne zamisli za projekte, kjer je treba začeti nekaj novega.

Trigon s soncem daje osebi skladnost in harmonijo ter občutek, da je vse, kar počne, na pravi poti. Podpora partnerja ali nadrejenega ter lep dogovor z njim dodatno krepita občutek uspeha.

Z vsemi luninimi aspekti se odpira čudovit dan, kjer so akcije in pobude zelo ugodne, še posebno za stvari, ki so že dolgo načrtovane in zdaj končno prihajajo do zaključka.

Astrološka karta.

Vendar pa je danes torek, Marsov dan, Mars pa je v znamenju leva in retrograden. Ta njegova retrogradnost je tako močna in intenzivna, da pri nekaterih posameznikih ego eksplodira v potrebi po dokazovanju, da imajo vedno prav, da je vse, kar delajo in mislijo, najbolj pravilno. Jeza in bes zdaj prihajata na površje, saj Mars s svojo retrogradnostjo krepi to energijo, vendar jo uporablja na najbolj surov in zahrbten način. S svojimi nenadzorovanimi dejanji povzroča napeto, nervozno in z jezo napolnjeno energijo.

Najboljša rešitev za to situacijo so veliko strpnosti, notranjega miru in izogibanje popravkom ter dokazovanjem. To je edini način, da se situacija umiri.