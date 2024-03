Astrologinja Lenka: Prihaja lunin mrk, zdaj je čas za čiščenje

Danes ob 8. uri zjutraj prihaja lunin mrk v znamenju tehtnice na 5. stopinji. Ko je polna luna blizu luninega vozla, kot je ta, je mrk ali mrkeklipsa. Danes se nahaja na južnem vozlu, v znamenju, ki je vedno usmerjeno v vse odnose, pa naj bodo poslovni, čustveni ali prijateljski. In ko je v tem položaju, ko se čisti karmična vprašanja v zvezi z vsemi temi odnosi in vsem, kar je bilo nekoč naše ali nekaj, kar smo prejeli ali podedovali od naših prednikov, je zdaj čas za čiščenje. Kaj je tisto, kar je treba zavreči, kaj je tisto, kar se ne splača vzdrževati in iti naprej in ustvarja samo dodatne bolne situacije. Čas je, da opustimo, da počistimo, da izpustimo vse, kar ni za rabo, ni za uporabo, ni za razumevanje. Ne glede na to, ali je kos v omari, ponošen, pokvarjen ali kakorkoli dokončan, mu je zdaj treba narediti konec. Enako je z odnosi, vse kar se je vleklo in šlo na silo ne sme se več vleči, ker bo ta nezdrava situacija povzročila samo težave na ravni telesa in zdravja.

In potem je tu še Pluton v Vodnarju, ki podpira vse to in daje izjemno moč, moč in poživitev vsemu, za kar se odločite. Težava je le v tehtnici, ki je cinična, neodločna in ki ji je vseeno, kaj si o tem mislijo in govorijo drugi.

In dispozitarka samega mrka je Venera, ki je pravkar prišla iz Saturnovega objema. Še ena globoka karma in še en pokazatelj, da je vsega tega že konec. Kajti odnos med Saturnom in Venero, ne glede na to, kako močna je tukaj in ve, kaj hoče, vseeno namiguje na težave ali pa na konec same zveze. Gre pa v lep aspekt z Jupitrom in Uranom iz svojega znamenja, zato se ji odpirajo nova vrata, nove opore in večje svoboščine, ki jih res potrebuje.

Astrološka karta.

Sonce je v svoji višini, ve kako in na kakšen način se boriti in doseči svoj cilj, ve kaj in kako se zavestno podati na povsem nove in neustrašne začetke. A zato je tehtnica tista, ki poskrbi za to, kako vse to narediti na najboljši možni način, z veliko več harmonije in lepote.

Danes je ponedeljek, dan Lune in ona je vpletena v ta mrk, kjer se aktivira marsikaj, kar pride z neverjetno hitrostjo in vsakdo jih bo občutil, če je aktiviral kakšno točko ali planet. Je le kup spominov, ki kulminirajo, ko se zgodi mrk. Običajno je njegov vpliv najbolj občuten nekaj dni pred mrkom in naslednjih 14 dni, takrat je najmočnejši, a bo ostal tudi do šest mesecev.