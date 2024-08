Astrologinja Lenka: Pri nekaterih ljudeh to privede do velikih finančnih situacij,

Luna je v znamenju tehtnice, a danes ni aspektov na nobenega od planetov, da bi se umirila, kot da bi si želela še malo odpočiti od vsega. Malo je takšnih dni, ko ni v stiku z drugimi planeti, med njimi tudi takimi, ki ga podpirajo, ki mu dajejo dodatno veselje, radost in s tem ustvarjajo še boljše vzdušje. Obstajajo tudi takšni, ki ga spominjajo na čas, ki mu ni bil ravno prijeten ali pa mu prinašajo skrbi, zahtevajo od njega preobrazbo, spremembo. Kakorkoli, to je prišlo prav, da si naberem moči za naslednje znamenje.

In Sonce iz njegovega znamenja leva je v natančnem kvinkonksu z retro Saturnom iz znamenja rib. To je vidik 150 stopinj, vidik, ki zahteva veliko prilagoditev, veliko zavedanje druge osebe. Kakor koli in ali se lahko tukaj vzpostavi, običajno ne more. Ker ima vsak svojo držo in svoj pogled na določene stvari in pri tem vztraja, hkrati pa ne razume, kaj hoče drugi. In tako drug drugemu nehote prinašata težave, nesporazume ali preprosto težko vklopiti v vsakdanje življenje.

Astrološka karta. FOTO: Das

Vendar pa je ta vidik običajno težji, ko je nezavesten in ko vodi oba človeka v težke zdravstvene situacije. Takrat pride do obtoževanja, ko oseba meni, da je za takšno situacijo kriva druga oseba. Pri nekaterih ljudeh lahko to privede do velikih finančnih situacij, to pa na koncu ne povzroči le stresnih situacij, temveč tudi zdravstvene težave.

Danes je torej Saturn v Ribah, gre retrogradno, prinaša na dan vse, kar je v nas tako globoko zadrževano, potlačeno in poskuša to prinesti k nam, da bi ga sprejeli. To niso prijetni spomini, ampak so povezani z bolečino, žalostjo, ločitvijo, predvsem pa z velikimi strahovi. Zato jih čim prej sprejmite in naredite.