Astrologinja Lenka: previdno, možni so prepiri in nesporazumi

Luna je prešla v znamenje ovna in to je popolnoma nova in zelo energična energija. Pogosto gre človek po nagonu, namesto da bi nekaj čakal, o tem razmišljal, najprej naredi stvari in šele potem razmišlja. Naglost človeku pogosto povzroči neprijetne situacije, saj človek zaradi hitrosti naredi ali reče nekaj nepremišljenega. To energijo, ki običajno tako poka, je treba uskladiti v nekaj, kar bo človeka do neke mere pomirilo. V nasprotnem primeru bodo pogosta trenja, prepiri ali nesporazumi.

Luna je že od jutra v kvadratu z Merkurjem iz znamenja kozoroga in njena počasnost človeka zelo spravlja ob živce. Pravzaprav bi se moral malo umiriti in počakati. Tudi v človeku samem se bo pokazalo tisto neskladje med potrebo in dejanskim uresničevanjem. Predvsem očitki, ki prihajajo s strani mame, da vse zamuja in da čas teče mimo človeka, on pa je v vsem počasen.

Če se ta čez dan ni umirila, se bo v človeku pojavila napetost, ta »vroča« energija se bo širila okoli njega, in šele zvečer, ko bo v kvadratu z Marsom, lahko poči. Mars je tu premočan, kolikor ima zavoro v sebi, ga vseeno lahko razdraži do te mere, da lahko povzroči veliko nepotrebnega kaosa. In prav on je lunin gostitelj, ki ne bo dovolil, da bi kdorkoli v njegovi hiši delal, kar hoče.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju kozoroga. Gre počasi, gradi svojo pot in kariero. Vse dela premišljeno, potrpežljivo, ve, koliko lahko prenese. Toda tej umirjenosti oziroma navidezno umirjeni in zbrani osebi v trenutku s svojo premočno energijo se ni mogoče upreti, še posebej, ko jo nekaj izzove. Danes je v tem znamenju Luna in čustva zelo hitro razplamtijo, zato potrebujete veliko potrpežljivosti in še večji nadzor nad čustvi. Mars ima v sebi severni vozel, ki mu ponuja, kako in kam usmeriti svojo pravo energijo in jo uporabiti na najboljši možen način. A tu je tudi Kiron, ki zna zelo dobro človeka nevede prizadeti, mu povzročiti bolečino, kasneje pa se mu vse skupaj smili, vendar je težko popraviti vsak udarec, še posebej od nekoga, ki ga imaš za svojega.