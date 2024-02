Astrologinja Lenka: Prepustimo se Strelcu

Luna je v znamenju strelca in dela sekstil s soncem v znamenju vodnarja. Ta ga podpira, da počne veliko več in veliko bolj ekscentrično, kot si sam misli. Vse bo potekalo v skladju, če jim boste le pustili dovolj svobode.

Gre za zelo pomemben dan, saj je Merkur zjutraj ob 06:11 prestopil v znamenje Vodnarja. Pričaral nam bo velik um in genialnosti. Človek tukaj hitro razmišlja in vidi stvari, za katere drugi ne upajo pomisliti. Njegove ideje napredne in pred časom. On je tisti, ki se sme spuščati v tvegane stvari, ne da bi veliko razmišljal, kako se bo izšlo. On je tisti, ki živi zdaj v tem trenutku in se odloča na podlagi tega občutka. Je največji ekshibicionist na vseh področjih življenja. On je tisti, ki tukaj govori največjo resnico in prebuja zavest. Naj vas vodi povsem drugače, v ekscentrične stvari. V tem znamenju bo ostal le do 23. februarja, saj bo s svojo hitrostjo zelo hitro preletel celotno znamenje.

Že od jutra je prečkal točko, kjer se je 21. januarja zgodil prvi prehod Plutona v konjunkciji s Soncem. Natančno konjunkcijo s Plutonom bo opravil ob 13.57. Kaj se bo rodilo v tej zvezi, v tem objemu človeškega razuma in jedra Zemlje?

Lahko se ustvarijo napredne ideje, saj se z vstopom Plutona v vodnarja za vse počasi odpira novo obdobje. Sta v znamenju vodnarja, Luna pa je tista, ki si želi enakosti med vsemi.

Najpomembnejše je, da Pluton resetira in ​​spremeni svoje stare misli, svoje staro razmišljanje, Vodnar pa išče vse vrhunsko, moderno in pred časom.

Danes je ponedeljek, dan Lune, ki ustvarja lepo in optimistično vzdušje za vse v Strelcu. Pa prepustimo se njemu.​