Astrologinja Lenka: pomembna je komunikacija, dogovori, povezovanje z mnogimi ljudmi

Luna v Dvojčkih je dan pred polno luno, ki se na vso moč trudi, da bi nam omogočila, da hkrati ujamemo in dokončamo vse, kar si želimo pred to polnostjo.

A kaj je v tem znamenju najpomembnejše, če ne komunikacija, dogovori, pogovori, povezovanje z mnogimi ljudmi. Izmenjava vseh informacij in izvedba še več. Ker to je njegova hrana, od česar živi, ​​in to so misli, besede, znanje, govor.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Že od jutra bo tvoril trigon z Venero iz znamenja vodnarja, ki sije s svojo svobodo, omejenostjo in neodvisnostjo. Je v fazi, ko počne vse, kar ji pade na pamet, a da je drugačno, izrazito, novo in včasih šokantno za druge. Ni na mestu, da čez dan zamenja tri barve las, a to je zdaj. Globoko iskrena, resnična in svoja. Ta lepi aspekt z Luno dodatno omogoča, da človek naredi nekaj zase, kupi, sklene posel ali le izmenja nekaj izkušenj.

Toda Saturn je tudi tam, tako da bo Luna kvadratirala. Čeprav je v vodi, z veliko čustvi, je Luna tukaj površna, saj nima časa razmišljati o marsičem, zato mu to nekoliko pomaga, da ne zaide v velike čustvene težave. Ker Saturnovih kritik ne bo manjkalo, zakaj ni sistematičnega reda, zakaj ne dela ene stvari za drugo, zakaj vse kopiči in za vse to nima časa.

A šele zvečer, ko pride v objem Jupitra, ko se srečata, takrat ni konca empatije, pomoči drugim in kar je za njih najbolj pomembno, vse se da in vse se da. To je eden najlepših aspektov, tudi pri tistih, ki ga imajo natalno, saj gre za široko razgledano dušo, veliko dušo, ki širi dobroto in pozitivne misli. Vse ji gre dobro, okoli nje ni nič slabega. Tu ima Duša izhod in rešitev za vse stvari, pa naj bo negativna, da se spremeni v pozitivno, ali iz pozitivnega, da gre v še večje ideje in podvige.

Danes je sobota, dan se vrti kot ura in nedelja kot dan in spet smo na Saturnu. Poskuša nam razložiti, kako pomembno je vse, če gremo iz najglobljih globin sebe, saj smo sami sestavljeni iz 70% vode in da vse rešimo tiho, mirno in z velikimi spoznanji, ki jih v tistem trenutku dobimo. Posebej pomembno je poudariti, da je Mars retrograden in šele sedaj deluje z največjo brutalnostjo napetosti, prepirov, izkrivljene energije do te mere, da se čuti boj, občutek, da se poudarja tvoj ego, čuti se, koliko druga oseba je poškodovana. Zato naj bo še več miru in tišine, saj je v svojem retrogradnem gibanju močnejša celo od samega Plutona.