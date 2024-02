Astrologinja Lenka: Dan za nežnost, ljubezen in darila

Luna je v ovnu, ozračje je zelo odprto za vse, kar želimo početi zdaj. Dela sekstil z Merkurjem, tudi iz znamenja, ki bi čim prej ukrepalo in čim prej vse zadeve končalo. Tako, da ideje in misli komaj dohitevamo. Zdaj se dogaja veliko novih, nepričakovanih in drznih podvigov.

Možen celo prijeten pogovor za obnovitev prijateljskih odnosov ali celo dogovor, da se poglobijo. Kasneje bo luna prešla Chiron in severni vozel, zato lahko v ospredje pride spomin na kakšno poškodbo, a po drugi strani tudi prebujenje k novim dosežkom.

Danes pa je najbolj pomembno, da Mars preide iz zemeljskega, kardinalnega znamenja kozoroga v fiksno, zračno znamenje vodnarja. Tu bodo ostal do 23. marca. Povsem drugačna in povsem nora energija, ki si tukaj lahko privošči največje hitrosti, ki jih lahko doseže, pa tudi najbolj nekonvencionalne akcije in dela.

Tu je poudarek na neodvisnosti, izvirnosti, neodvisnosti, včasih pa ga notranja nervoza prisili, da naglo naredi vse reze in prekinitve, ker je tukaj energija popolnoma usmerjena v tisto, kar je noro drzno ali še bolj noro zahtevno in tvegano. Vključevanje v vse tvegane stvari ga navdihuje in privlači.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Glede na to, da se njegovo delovanje občuti še prej, takoj vstopi v konjunkcijo s Plutonom. Dva vladarja transformacije, vojne, smrti, kirurgije in spolnega nagona sta zdaj v enem popolnoma izvirnem in predvidljivem Vodnarju. Ali bo to srečanje povzročilo še več katastrofalnih in nepričakovanih dogodkov tako na individualni kot tudi na svetovni ravni, ali pa se bo obrnilo v reformatorske globlje spremembe človeštva? Zagotovo pa ne bo ostalo tako kot doslej.

Najpomembnejše pa je, da ne podžigate jeze, prepirov, nervoze, saj bi pri nekaterih ljudeh živčni pritisk lahko poskočil do maksimuma in povzročil marsikatero zdravstveno težavo. A zagotovo bo nekdo povzročil nov konflikt, zato bodite pripravljeni. Ne pozabite, samo nekdo z višjo zavestjo lahko izkoristi neverjetno moč in notranjo energijo za spremembo in številne koristi človeštva.

In Venera je prišla v sekstil z Neptunom, zato bi bilo najbolje, da se ukvarjamo s tem aspektom, da drug drugemu danes in jutri polepšamo dan z lepimi darili, rožami, z nežnostjo in še več ljubezni. Aspekt, ki daje veliko zaljubljenost, ljubezen, vero v nekaj, kar je lepo, ko človeka prevzame notranja lepota, da lebdi in je srečen.

Danes je torek, Marsov dan, in on je bojevito razpoložen. Umirite tisto svojo notranjo in nezavedno energijo, da ne boste sprejemali težjih odločitev ali še težjih dejanj, ki jih boste kasneje obžalovali.