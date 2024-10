Astrologinja Lenka: Ostanemo iskreni, do sebe in do drugih

Luna je na koncu znamenja Strelca in takoj vstopi v kvadrat z Neptunom. Duši pokaže, da ni vse tako rožnato. Ko okoli 11.30 preide v znamenje Kozoroga, se bo marsikaj spremenilo. Luna v Kozorogu prinaša več resnosti in hladnosti, kar se takoj odrazi v medsebojnih odnosih – ti postanejo bolj formalni in poslovno usmerjeni.

Morda pa je danes najpomembnejši obrat Jupitra v znamenju Dvojčkov. Čeprav že dolgo stoji na isti stopinji, bo okoli 11. ure začel prehod v retrogradnost. Tako se bo pridružil preostali četverici retrogradnih planetov in retrograden ostal do 4. februarja 2025, ko se bo ponovno obrnil v direktno smer.

Jupiter, planet, ki vlada Strelcu in je sovladar Rib, velja za najsrečnejši planet. Prinaša širjenje na vseh področjih – od sreče, denarja, potovanj in visoke izobrazbe do pravičnosti, morale in celo pretiravanja. V znamenju Dvojčkov je Jupiter na stopinji, ki krepi njegovo delovanje. To je za Dvojčke še posebej pomembno, saj so znani po inteligenci, iznajdljivosti, a tudi po površnosti. Trenutno jih zanima marsikaj, vendar hitro pozabijo, kar so začeli.

Zdaj je čas, da se obrnemo k modrosti, ki jo prinaša Jupiter. Potrebno si je vzeti čas za razmislek o prioritetah in načrtih. Retrogradni Jupiter nam daje vpogled in vizije, ki nas usmerjajo k notranjemu razmisleku, da najprej prepoznamo, kaj je pomembno, in nato uresničimo svoje cilje. Ponuja nam priložnost, da še enkrat pregledamo vse načrte in preverimo, ali jih resnično potrebujemo.

Mnogim bo odprl pot v duhovnost in iskanje odgovorov. Nekateri bodo našli svojega duhovnega učitelja, ki jim bo pomagal na njihovi poti. Jupiter je vzvišen v Raku, kar predstavlja čustva in dušo, zato je pomembno, da ostanemo iskreni, najprej do sebe in nato do drugih.

Mnogi se bodo odločili za ponovni vpis in dokončanje izobraževanja, bodisi v šolah bodisi na fakultetah. Drugi bodo končno odšli na dolgo načrtovano potovanje.

Jupiter je v tretjem znamenju, ki se povezuje z našimi bližnjimi sorodniki, brati, sestrami in sosedi. Zdaj je priložnost za izboljšanje odnosov in razreševanje morebitnih nesporazumov.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in Merkur se nahaja v znamenju Tehtnice. Je dispozitor retrogradnega Jupitra, kar lahko nekoliko upočasni Merkurjeve misli ali pa nas vrne k premisleku o preteklih idejah in načrtih.