Astrologinja Lenka: On nas ne pusti naprej, če ne pogledamo v oči tej zadevi

Luna je sinoči prešla v vodnarja in vzdušje je popolnoma drugačno od tistega, ki ga nosi med prehodom skozi kozoroga. Potreba po inovativnosti, po svobodi, po pripravi na številne nepričakovane in nenadne stvari.

Danes je dan brez aspektov, ne samo za Luno z ostalimi planeti, tudi planeti med seboj niso v medsebojnih točnih aspektih.

A zato se končno planet Pluton, ki predstavlja vse naše najgloblje preobrazbe, regeneracije in strahove, ki jih nosimo v duši, pomika v direktno smer iz 29. stopinje znamenja kozoroga. To je zadnji obrat v tem znamenju, ko bo 20. novembra izstopilo iz njega za naslednjih dvesto in nekaj let. Počasi zaključuje vse, kar je nameraval narediti v znamenju kozoroga, ne samo v družbenem in kolektivnem sistemu, spreminjati strukture in koncepte, ampak tudi posameznikom je prinesel velike travmatične spremembe in posledice. Nekateri so to izkusili s spremembami, službami, ločitvami, izgubo ljubljene osebe, nekateri pa so prejeli celo veliko dediščino ali materialno stanje. Mnogi so to najbolj boleče izkusili preko svojega zdravja. Je pa tudi opozorilo, da je nekdo šel predaleč v obsedenem, ljubosumnem ali celo velikem sovraštvu do drugih. In Pluton nas spomni, kaj mora človek temeljito spremeniti pri sebi, kar je običajno globoko delo na sebi.

Astro karta dneva FOTO: Lenka Stanić

Danes je Sonce prišlo do stopnjo največjega pada. To se običajno izraža v padcu na poslovnem področju, kakšni izgubi ali pa preprosto oseba ni dovolj močna, da bi zdržala in predstavila neke od svojih zastavljenih ciljev.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno retrograden in še vedno v Ribah. Še vedno se vrača in prinaša razne potlačene in skrite strahove ali nekaj, s čimer se ne želimo soočiti. A on nas ne pusti naprej, če ne pogledamo v oči tej zadevi, če ga nikakor ne srečamo.

En dispozitor ga pripelje v človeško znamenje dvojčkov, kjer bi bilo morda dobro, da se Jupiter včasih ustavi in ​​ne gre le površno in naglo. Da se svojih načrtov loti malo bolj resno in jih končno dokonča. Drugi dispozitor, Neptun, je v Ribah in tako ostaja v tem znamenju še eno leto, da naredi Ribam red in da ne živijo le v nekih svojih idejah, ampak vse konkretno in praktično udejanjajo. Sicer gre življenje mimo njih, oni pa so v svojih oblakih.