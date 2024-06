Astrologinja Lenka: občutljivi boste, pazite na vsako izgovorjeno besedo

Luna je na koncu znamenja vodnarja in okoli 8. ure preide v znamenje rib, to pa je čisto drugačna energija, kot jo je imela v vodnarju. Tu je vzdušje bolj čustveno, človek čuti, da mora nekaj narediti za druge, jim pomagati, se celo žrtvovati zanje. Prevzeti odgovornost za njihovo bolečino in trpljenje. Včasih prinese neko raztresenost in nezbranost v človeku samem, da ne ve, kaj je najbolj pravilno. Običajno nekateri pozabijo, kdaj in kako so se dogovorili. V tem času so ljudje radi sami in bolj v miru. Mnogi ljudje radi poslušajo glasbo, gledajo film ali preprosto spijo.

Čez dan bo tvorila trigon s Soncem iz znamenja raka. No, ta globoka voda je navdihujoč občutek, marsikaj osvetliti globoko v sebi, najti kakšen skriti talent, se mu predati. Da je notranja harmonija v človeku zelo ugodna, da ve, kaj hoče in kako to doseči, daje duši polnost.

Je pa tudi Jupiter, zato bo pred večerom, ko bo z njim naredil kvadrat, malo povečal vso to negotovost, vso tisto pretiravanje v čustvih, dajanje na vse strani.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju raka. Zelo blizu Venere in Sonca, ki obarvata naš način govora. Vse gre skozi občutke, a tudi z veliko potrebo po tem, kako to povedati. Ker Venera zna to narediti lepo, nežno in brez velikih grdih besed. Je dan z veliko intuicije, z veliko nežnosti ali celo preobčutljivosti, zato je vsaka izgovorjena beseda, vsaka naklonjenost pomembna, da se človek počuti varno in zaščiteno. Moramo biti previdni, saj je Sonce v bližini in v katerem koli znamenju je, vse osvetljuje, vsemu daje življenje, včasih pa se pozabi in njegova potreba, da je v središču pozornosti, povzroči neprijetno situacijo za druge.