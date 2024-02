Astrologinja Lenka: Nekaj je treba narediti tukaj in zdaj

Luna je prenočila s Saturnom v Ribah in nekatere so preganjale pretežke sanje iz davnega časa, ki so ga že v Ribah malo bolj zmedle, zato se sprašujejo sli bile resničnost ali sanje. Morda je kdo celo izbrisal nekaj težkih spominov iz svoje Duše. In Jupiter ji je vseeno dal nekaj smisla in upanja, zakaj se je to zgodilo in kako se iz tega izvleči in kar najbolje izkoristiti.

Čez dan ne dela nobenega aspekta, le zvečer, ko pride v lep aspekt z Uranom iz znamenja Bika. Vseeno je to majhen sunek in prebujenje iz celodnevnega zaspanega dne. Uran zahteva hitro odločitev ali celo nekaj storiti takoj in zdaj. In kako smo pripravljeni na kaj takega, če smo ves dan v megli.

Lepo je to sprejeti, ker ni dolgočasno in ni depresivno. Ima ideje, ima nove izzive in ima vse tisto, kar človeka res vleče, da gleda malo bolj trezno in naprej. Če je priložnost, se je super družiti s prijatelji, obiskati kakšen nenavaden kraj ali načrtovati nekaj bolj drznega, v kaj vložiti denar in kaj financirati.

Danes je nedelja, dan sonca, in še en teden je v tem reformatorskem, svobodnem, neodvisnem in popolnoma drugačnem Vodnarju. Tukaj mu ni dobro, ker je njegov ego v drugem planu. Tukaj je posvečeno vsem, skupnosti, družbi, tukaj je treba zavedati se vseh, deliti njihov uspeh kot svoj dosežek in se ga veseliti. In prav v tem je veličina tega znamenja, ko se na vse gleda z vidika občutkov, kako se drugi počuti.