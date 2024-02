Astrologinja Lenka: Ne zanemarite svojih potreb

Luna v znamenju ovna že od jutra tvori dober par s Soncem v vodnarju. To ne ponazarja samo človeka, ki ve, kaj hoče in potrebuje, ampak tudi harmoničen odnos s partnerjem – kar je v teh časih redkost. Tako ugodna postavitev že od jutra vam omogoča, da se lažje soočite z nekaterimi izzivi tekom dneva.

Seveda ne gre vse gladko, saj se v to harmonijo mešajo še drugi vplivi: v kvadratu z Venero v znamenju kozoroga marsikaj ne deluje, kar učinkuje na obe osebi. Želeli bi si, da partner spoštuje smernice za dobre odnose – te sicer veljajo tudi na splošno med ljudmi – medtem, ko Luna v tej kombinaciji pospešuje potek dogodkov, ki se bodo odvijali na najbolj hrupen možen način. Pregrobo za dušo in vse okrog nje. Človek, ki je v sebi razdvojen, se bo odločal med več možnostmi, zaradi teh vplivov pa ne bo pomislil na svoje želje in potrebe.

Stvari se lahko zapletejo

Okrog 16. ure Luna preide v znamenje bika. To je prostor dobrega počutja in poslovnega vzdušja, ko se osredotočamo na materialne, finančne in gurmanske stvari, poudarjena je potreba po varnosti in stabilnosti.

A obenem naleti na kvadrat z dvema največjima povzročiteljema težav, Marsom in Plutonom, ki sta v konjunkciji v znamenju vodnarja. Kaj vse bo aktivirano med 16. in 18. uro? Stvari se lahko zapletejo, postanejo preobremenjujoče tako za posameznika kot množico. Pod temi vplivi lahko izgubimo smernice in pozabimo, kam nas pelje pot. Neznano je, s katerimi energijami tokrat deluje Mars, saj so hitro zamenljive in gorljive. Rad se razkazuje, je nenavezan in spodbuja več svobode. Je neustrašen, pogumen in poln tveganja, kar počne z navdušenjem.

Pluton izvaja velik nadzor nad vsemi finančnimi in materialnimi situacijami, celo nad velikimi blokadami, ki drugim ne bodo všeč. To lahko človeka zelo pretrese in ga pripelje do močne impulzivnosti in še večje živčne napetosti. Zato se je treba osredotočiti na tisto, kar si želite, vendar z dobro mero treznosti.

Danes je sreda, Merkurjev dan in je v znamenju vodnarja. Označevalo jo bo hitenje, nove priložnosti in ideje ter mnoge vizije za prihodnost, ki jih človek težko dohaja. Bodite pozorni na napredne ideje, te bo posebej vredno podpreti, če so za vas koristne.