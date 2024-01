Astrologinja Lenka: Ne dovolite si nekaj na silo negovati

Ker je Luna tukaj nameravala osvetliti in razčistiti vse te skrivne in temne stvari. In danes počasi vsa izčrpana zapušča polno luno.

Z veliko bolečine, z veliko praznino v Duši in še večjimi pričakovanji. Težko je, ko se soočimo z neko globoko in nezavedno bolečino, ko se zavemo, da smo bili nekje čustveno izkoriščeni ali celo ponižani.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Zato si je Luna »vzela« prost dan, da je brez aspektov, da se spočije, da vse popravi. In narediti mora veliko.

Da se ne vrača v nobene odnose, ne le v čustva, ampak v kakršne koli druge odnose, ki jo bodo samo utrujali in obremenjevali. Če nekaj ne deluje, morate to odrezati, vendar ne zavreči, ampak iti samo naprej.

Ne dovolite si nekaj na silo negovati, zadrževati, ker Duša vsega tega ne bo zdržala. Zakaj bi se trudil in isto pričakoval od drugih, se razdajal, če je nekomu vseeno zate. In ponos sploh ni pomembno glede na svobodo in srečo, ki ju človek dobi, ko izstopi iz tega patološko bolnega odnosa.

FOTO: Lenka Stanić

In lahko to naedi, saj bo zvečer Luna tvorila kvadrat z Uranom in če si je že pred tem naredila načrt, kako in na kakšen način, je to le priložnost, da se iz tega izvleče. V nasprotnem primeru ji bo to prineslo še bolj stresno situacijo ali nenadne prekinitve, za katere oseba misli, da še ni prišel čas zanje.

In to mu bo najbolj pomagalo, če bo spoznal, kaj so bile te rane, zakaj so nastale in na kakšen način se lahko dvigne iz tega velikega padca. Le tako se bo počutila dobro in osvobojeno.

Pri vsem pa moramo biti zelo previdni, saj sta Merkur in Mars v eksaktni konjunkciji in ni potrpljenja, ni čakanja, ni mirne rešitve. Takrat se čustva še bolj razplamtijo, Duša pa je že tako ali tako raztresena in nemirna.

Danes je petek, Venerin dan. Ali bo prevzela primat nad vsem tem in pripeljala do neke stabilne in mirne rešitve, saj je v znamenju kozoroga. Tukaj je veliko potrpežljivosti, lahko gre počasi, spravi vse v red in mir.

Moralo bi ji uspeti, saj jo dispozitor vodi v svojo vzvišenost, to pa veliko pomeni za čustveni mir vseh.