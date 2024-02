Astrologinja Lenka: Ne boji se, kako in na kakšen način bo koga prizadel

Luna je v znamenju kozoroga in je že od jutra v lepem sekstilu z Neptunom. Daje lahkotnost, vse poteka počasi, a z veliko vere, da je dan, ki je pred nami, lep in prijeten. In tako navdušen nad tem vstopi v konjunkcijo z Marsom, ki je prepotenten in v svoji največji moči in moči. Ne boji se, kako in na kakšen način bo koga prizadel, pa čeprav na nezavedni ravni. Zelo napet in neprijeten trenutek, ko občutki hitro izbruhnejo in človek eksplodira zaradi malenkosti. In vsaka taka situacija, ko je človek čustveno v tako neurejeni situaciji, zelo hitro pripelje do raznih poškodb, predvsem ko gre za ostre predmete.

Nato pa bo okoli 15. ure prestopila v znamenje vodnarja in se pripravila na jutrišnji mlaj. A takoj, ko vstopi v to znamenje, se na vratih postavi Pluton, ki jo bo malo premislil, ponastavil in postavil mejno kontrolo. Kaj je prinesla s seboj od tradicionalnega in konservativnega Kozoroga do naprednega in sodobnega Vodnarja. Se je pripravljena soočiti z vsemi novostmi, ki jih ponuja to znamenje ali je še v neki stari fazi? Ni lahko iti naprej, če oseba ni pripravljena sprejeti in rasti v skladu s tem, kar ponuja to znamenje.

Na drugi strani pa imamo Sonce v Vodnarja, ki dela kvadrat s svojim gostiteljem Uranom iz Bika. Em je v njegovi hiši, em hoče biti njegova? To je ravno tisti stres, ko človek ne pričakuje, da mu lahko nekdo ustvari to situacijo. Sploh ni pomembno, s čigave strani prihaja, ali od prijatelja, nadrejenega ali nekoga od bližnjih. Občutil bo velik šok in še večjo potrebo, da se mu upre, a to samo še stopnjuje že tako zelo napeto in stresno situacijo. Potrebujete mir, zavedati se mora, da obstaja še ena oseba in da je nekdo v popolnoma enakem položaju kot on.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in počasi se pomika skozi znamenje Bika. Je v dobrem odnosu s Saturnom, ki nosi v sebi vse te planete iz znamenja kozoroga in tako vodi do ravnovesja, da se vse stvari na koncu povežejo z lahkoto in tudi pozitivnim izidom ne glede na vse.