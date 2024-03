Astrologinja Lenka: Najboljše se je prepustiti sanjam

Luna je na koncu znamenja dvojčkov. Vse, kar je morala začeti, a ne dokončati, je začela in okoli 11. ure prešla v znamenje raka. To je njen dom, to je njena zaveza družini, domu, skrbi, preživljanju več časa doma.

Današnji dan ni le nedelja in dan sonca, ampak je posebnost, da je Sonce prišlo v objem Neptuna, in to nič manj kot v njegovem domu, na njegovih tleh in na največji vzvišenosti Venere. In kaj je to kot dovoliti svojim sanjam, da vas vodijo, da vas popeljejo, kamor hočejo, vendar jih ne razvajajte s tem, da od njih zahtevate neka velika pričakovanja, velike materializacije. Ne, ker jih boš prestrašil s svojim resničnim življenjem, ki ni nič podobno tem čarovnijam in magiji, ki prihaja od Neptuna. Imeti veliko vero in še več zaupanja vase. Po drugi strani pa, če si tako zelo želiš vso to božanskost, ki živi nekje tako visoko, moraš imeti tisto čistost duše, ki to lepoto prepušča skozi tebe, da jo lahko dosežeš in uživaš.

In navadnim ljudem ta povezava odpira številne talente, odpira številne spomine v nekaj, za kar morda nikoli niso verjeli, da se bo iz njih izcimilo, da se bo nekoč lahko uresničilo. In lahko, ker to Sonce tako globoko osvetljuje in izvablja najlepše ravno iz Neptuna, ki daje vse te neresnične in lepe stvari. Obstaja pa tudi majhna past, če se malo bolj prepustimo Neptunu, je on tisti, ki nas s svojimi opojnimi in nevidnimi močmi vleče v nerealna pričakovanja, v nerealne stvari ali celo odvisnosti. Če človek ne ohrani lepote, ki jo dobi, se počuti razočaranega, izdanega, prevaranega in kot žrtev skrivnega spletkarjenja. Ne, ampak tega človek ni znal obdržati v sebi, pustiti, da se ta lepota razvije sama od sebe in potem iskati tolažbo, tolažbo, ki mu daje tisti umetni občutek moči, da vidi svet realno in se sooči s svojimi bolečimi občutki.

Zato se je najbolje prepustiti domišljiji, prepustiti svojim sanjam, vendar realnim, ki se lahko uresničijo, kajti prevelika pričakovanja od drugih, od nerealnih stvari, za katere jih nismo pripravljeni uresničiti, lahko vodijo le v še večji nerealni ideal.

Najboljše je preživeti dan ob vodi, z meditacijo, z umetnino, s filmom, da se ta Neptunova potreba nekoliko izpolni, ne da bi nas potegnilo v neko nerealnost.