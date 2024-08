Astrologinja Lenka: Naj bo ta čas namenjen samo nam in našemu notranjemu miru

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je še posebej močan in močan, ne le zato, ker je v svojem znamenju leva, ne daje samo posebne svetlobe, topline, nežnosti, vitalnosti, zdravja, ampak tudi samo zavest, posebno nastane kombinacija lune in sonca. Ob 13:12. ure je nova luna na 12. stopinji znamenja leva.

In kaj je Lev drugega, kot kraj uživanja, veselja, zabave, potovanja v najlepše kraje, včasih pa tudi igre in veselja kot majhen otrok. Dovolite si vse, kar čutite v danem trenutku, saj je to tisti zagon in gorivo, ki vas napolni in vam daje voljo in energijo za naprej. Tukaj se ne štejejo dnevi in ​​leta, ampak tisti trenutki, ki dajejo lep in srečen trenutek.

In hkrati spoznajte največje stvaritve, ki jih lahko uporabite v prihajajočem mesecu in obdobju. Še posebej, ker je mlada Luna v lepem in podpirajočem aspektu z Marsom iz znamenja Dvojčkov, kar na nek način dodaja ogenj in ogenj vsem idejam, kreacijam in pospešuje, da se vse stvari naredijo hitreje in pogumneje. Ni zadržkov, ni čakanja in ni pomislekov.

Je v še lepšem sekstilu z Jupitrom in le on daje več modrosti, več sreče za vse, kar si želiš. Povečuje Levove že tako velike potrebe, kjer ni meja za veliko velikih in grandioznih želja, saj čuti, da mu to nekako pripada že ob rojstvu in samodejno želi najboljše, najrazkošnejše, najbolj glamurozne stvari.

Merkur v znamenju device stoji, globoko zamišljen, še globlje razmišlja, kje začeti in kaj čim prej popraviti. Ali se osredotočiti na vsakdanje osnovne potrebe, ali se osredotočiti na zdravo hrano ali kaj spremeniti v sami fiziologiji, od zdrave prehrane do telesne aktivnosti. Povzročali bodo velike preglavice, saj se bodo spuščali v največje možne podrobnosti in iskali tudi najmanjše malenkosti, ki niso bile narejene. Je pa zato super čas, da vso papirologijo in vse v zvezi z vso administracijo in vso papirologijo uredite po svojih najboljših močeh. Potrebujemo mir, občasen odklop od vseh težkih, stresnih in hitrih odločitev in dejanj. Naj bo ta čas namenjen samo nam in našemu notranjemu miru in notranji viziji brez velikih misli in bremen.