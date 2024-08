Astrologinja Lenka: Na preizkušnji bodo čustva

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju device in je že od jutra v kvadratu z Jupitrom. Ta situacija lahko povzroči, da človek misli, da je naredil premalo. Ta občutek lahko včasih povzroči krivdo, zakaj ni še več in še bolje. In po drugi strani so morda pričakovanja prevelika, zato je nezadovoljstvo veliko. Še posebej zdaj, ko imata oba planeta istega dispozitorja, Merkurja, ki je pravkar šel retrogradno.

Okrog poldneva bo Luna naredila opozicijo z retrogradnim Saturnom, to lahko prinese občutek manjvrednosti, občutek nezadovoljstva ali da to, kar počnete, ne prinaša dovolj rezultatov. Neprijetna situacija, ali ostati v tem položaju ali se ustaviti in še bolj preverjati, ker to nezaupanje v devico lahko človeku res prinese neprijetne situacije. Lahko se tudi zgodi, da človek občuti veliko utrujenost, težo dela in enostavno ni pripravljen na takšne izzive ter obupa nad vsem. Kakor koli že, danes so čustva na preizkušnji, kako stabilen je človek lahko v vsem. In ostal bo na svoji ravni, le če bo verjel vase, da zmore, ve, da bo vztrajal, da bo vse odpeljal do konca.

Je pa na nebu lep aspekt med Soncem v močnem znamenju leva in Jupitrom v dvojčkih. To je celodnevna fuzija lepih ognjevitih idej, načrtov, želja, preprosto nonstop. Vse možne meje so odprte za doseganje največjega uspeha v čemer koli. Predvsem v poslovnih odnosih prinaša podporo, srečo, razširjenost vseh in vsega. Ena od uspešnih in srečnih situacij, ko človek čuti, da ga vsi podpirajo in da so mu vsa vrata odprta. Ideje, načrti, vizije, predvsem pa želje, volje in stvaritve čakajo na pravo žensko, da jih uresniči. Nekdo bo prejel priznanje za uspeh, nekdo bo imel srečo na potovanjih ali pa se bo preprosto imel lepo.

Danes je sreda, Merkurjev dan. In je doma, počasi, podrobno, natančno razmišlja, kaj in kje mora še popraviti, narediti, popraviti storjeno napako. Zamišljen, zazrt v preteklost in brez naprednih idej. Iz stanja umirjenosti in notranjega vizualiziranega razuma je mogoče doseči veliko več kot takrat, ko je neposredno.