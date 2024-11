Astrologinja Lenka: Merkurjeva retrogradnost pravi, da si vzamemo čas za razmislek

Luna danes ostaja v znamenju Tehtnice, kar prinaša prijetno in uravnoteženo vzdušje. Čeprav trenutno ne tvori pomembnih aspektov z drugimi planeti, je energija dneva še vedno ugodna za harmonijo in odnose.

V ospredju pa je Merkur, ki danes preide iz direktnega gibanja v retrogradnost. Retrogradnost bo trajala do 15. decembra, iz svoje sence pa bo Merkur izstopil šele 3. januarja 2025. Obračanje se zgodi na 22. stopinji Strelca, kar daje današnjemu dnevu posebno moč za pregled preteklih načrtov in dokončanje nedokončanih projektov.

Kaj pomeni retrogradnost Merkurja v Strelcu?

Merkurjeva retrogradnost je čas za introspekcijo, ponovno ovrednotenje odločitev in premislek o preteklih poteh. Strelec, znamenje optimizma, resnice in usmerjenosti v prihodnost, nas spodbuja, da razmislimo o svojih dolgoročnih ciljih. Ta energija je idealna za:

* Načrtovanje potovanj (vendar previdno!),

* dokončanje starih projektov ali izpitov,

* razmislek o preteklih odločitvah in iskanje pravih poti naprej.

Vendar pozor: Strelec ni znan po natančnosti in skrbnosti, zato bodite še posebej pozorni na podrobnosti. Hitro sprejete ali nepremišljene odločitve lahko kasneje povzročijo težave, zlasti na področjih, kot so:

* Potovanja v tujino,

* denarne zadeve,

* sodelovanje s turističnimi ali drugimi organizacijami.

Možnosti srečanj in nerealna pričakovanja

Retrogradni Merkur pogosto odpira vrata v preteklost, zato se lahko srečate z ljudmi, ki jih že dolgo niste videli, morda celo z osebo iz oddaljenih krajev. Pričakovati je lahko tudi opozicijo z Jupitrom, njegovim dispozitorjem, kar prinaša tveganje za nerealna pričakovanja – tako do sebe kot do drugih. Bodite previdni pri odločitvah in ne gradite na neutemeljenih načrtih.

Mars in njegova energija

Danes je torek, dan Marsa, ki je trenutno v znamenju Leva. Mars upočasnjuje svoj korak, saj se približuje stacionarnemu položaju, kar je obdobje najmočnejše energije. Čeprav se pripravlja na svojo retrogradnost, ki bo prinesla več notranje napetosti, je danes idealen čas za:

Dejanja, ki zahtevajo odločnost in energijo in za projekte, ki nam lahko dolgoročno koristijo.