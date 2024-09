Astrologinja Lenka: Luna nas spodbuja k razčiščevanju preteklosti

Luna je bila pred prehodom v znamenje Škorpijona v kvadratu z retrogradnim Plutonom v Kozorogu. To pogosto prinaša vprašanja o tem, koliko tradicionalnih pravil še spoštujemo in ali je čas, da jih zamenjamo z nečim novejšim in sodobnejšim. Prav tako se pojavi potreba po drugačnem pogledu na nekatere stare običaje in oblike.

Okoli 7:30 je Luna prešla v znamenje Škorpijona, kar nas spodbuja k globljemu premisleku in razčiščevanju lastne preteklosti ter odnosov z drugimi. To je dober čas, da se odkrito pogovorimo in izrazimo poslovilne ali prijazne besede.

Položaj Lune v trigonu z Marsom dodatno krepi energijo, saj sta oba planeta v znamenjih, ki si vladata. To omogoča, da opravimo stvari hitreje in lažje. Čustveno smo lahko zelo občutljivi, kar se lahko izrazi skozi jok ali močna čustvena doživetja. Ker je Mars v svoji šibki fazi, se lahko sproščajo močna čustva, zato je pomembno biti previden, zlasti v odnosih z družinskimi člani in bližnjimi.

Merkur se tretjič v kratkem času znajde v kvadratu z retrogradnim Uranom, kar lahko pomeni zaključek nekega procesa ali odnosa. To je tretja priložnost, ki nas sili, da nekaj dokončamo. Včasih se stvari odvijajo prehitro in besede ali dejanja presegajo meje, zato je v tem trenutku najbolje, da zaključimo določeno poglavje, bodisi v službi, v odnosih z bližnjimi ali v partnerstvu. Če nekaj vztrajamo na silo ali se delamo, da ne vidimo težav, lahko postanemo razdražljivi in nemirni. Pomembno pa je, da poskusimo zaključiti na miren način.

Ta dan prinaša nove in nepričakovane ideje ter spremembe. Morda bo nekoliko stresen, a zagotovo ne dolgočasen. Najbolje je, da danes ne iščete bližnjic, temveč si vzamete čas in opravite stvari temeljito.

Danes je sobota, kar je Saturnov dan, Saturn pa se nahaja v znamenju Rib. Sonce se mu približuje in s tem ustvarja opozicijo, kar zahteva usklajevanje med željami, voljo in realnostjo. To nas lahko postavi pred izzive, saj prinaša občutek negotovosti ali težave z avtoriteto. Pomembno je, da smo potrpežljivi, razumevajoči in da ne dovolimo, da nas premagajo strahovi. Prav tako je ključno, da ostanemo spoštljivi do drugih.