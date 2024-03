Astrologinja Lenka: Luna je v opoziciji z Venero

Luna nadaljuje svojo pot po znamenju device z namenom, da bi naredila še nekaj reda. A ne pretiravajte s čistočo, včasih je treba tudi pustiti, tako kot je. Opozicija s Saturnom iz znamenja rib bo prinesla veliko kritik, obtoževanj in, kar je najhuje, samoobtoževanja. In prevzemanje vseh teh krivic nase ni najbolje za naše zdravje.

Luna je tudi v opoziciji z Venero, kar ustvarja notranje nezadovoljstvo, ki v človeku povzroča nespoštovanje in še manjšo samozavest. Ne postavljajte se v tako neprijeten položaj.

Tam je tudi Jupiter, ki človeka potegne iz vsega šibkega, mu da vero in upanje, da ni vse tako šibko, da se lahko izkaže skozi druge stvari. In tu je predvsem pomembno, koliko lahko človek sam iz najmanjših osnovnih sredstev prihrani, ustvari, naredi nekaj. In najbolj pomembna od vsega je tista notranja opora in podpora, ki se bo kasneje pojavila v človeku samem.

Mars, ki predstavlja vsa dejanja, energije, strasti, je ob 00:48 minuti prestopil v vodno in spremenljivo znamenje rib. V tem znamenju bo ostal do 30. aprila.

Kombinacija ognja in vode, kombinacija največje tihe in notranje energije, ki premika vse. Da bi se njegova energija čim bolje uresničila, zahteva, da vse poteka, iz velike globine, v tišini, kajti to je navsezadnje voda in zagotovo brez čustev ne gre. Še dobro, da je Saturn skupaj z Venero in Neptunom v tem znamenju, tako da mu bo občasno uspelo zmanjšati veliko čustvenost.

Danes je sobota, Saturnov dan, in v naslednjem mesecu ga čaka še več obveznosti in dela, da ohrani svoja načela.