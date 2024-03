Astrologinja Lenka: Luna je v kvadratu z Marsom, kar ne obeta nič dobrega

Luna je v Biku in ideje, da bo šlo vse po načrtih misli, so hitro šle v drugo smer, saj je Luni za petami stal že Uran. Zadelo jo je nepripravljeno. Prizadela so jo dejanja ljudi, ki so ji blizu.

Uran zahteva, da se ustavimo in opustimo vse, kar smo začeli. Ne glede na to, ali smo v službi ali sredi pogovora. Odprle se bodo nove ideje in tudi nova delovna mesta. Bodite le z mislimi pri sebi in tako boste vse skupaj lažje izepljali.

Da pa bi bilo še težje, je Luna v kvadratu z Marsom. Tistim, ki nima nikakršne tolerance in mu prioriteta ni ne dom ne soproga, temveč le prijateljstvo. Poskušajte ostati mirni in se ne odzivati na provokacije. To so njegove težave, zato ni smiselno razdajati svoje energije, saj s tem vase prikličete nervozo, visok tlak in glavobol.

Šele zvečer bo sledila manjša tolažba, ko bo Luna naredila sekstil s Soncem. Ta jo bo pomiril in dal idejo za ustvarjalnost. Le to nas lahko reši dnevne napetosti.

Danes je četrtek, Jupitrov dan. Premika se počasi in kot da čaka, da gredo mimo njega vsi planeti in jih tako blagoslovi za naslednjih dvanajst let v znamenju bika. Ko bo to storil, bo 25. maj, nekdanji dan mladosti, in takrat bo prešel z Venero in Soncem v znamenju dvojčka.