Astrologinja Lenka: Ko je Merkur retrograden, nas vabi, da se obrnemo vase, ne na druge

Luna je danes v kozorogu in dela dobre aspekte, ne glede na to, kje se nahaja, kot tudi vzbuja potrebo po osredotočenosti le na nekatere svoje cilje. Sekstil z dispozitorjem Saturnom v ribah daje podporo in odobravanje, da sledi svoji poti. Z vztrajnostjo in tudi z določenimi odrekanji se da veliko doseči.

Potem gre v trigon z Jupitrom v biku in on je tisti, ki pravi, da boste dobili več, da vam bo uspelo ne glede na to, kako težko je in kako počasi gre. Daje priložnosti, voljo, odpira vrata za več, sploh pa so to zemeljska znamenja, tako da gre za kopičenje različnih materialnih situacij. Čeprav to sedanje delo nikomur ni preveč všeč, ga je treba opravljati po vrsti.

Luna je v trigonu z Uranom in samo on lahko ponudi rešitev, sprostitev ali spremembo načina uresničevanja določenih ciljev in načrtov. Vprašanje je le, koliko je duša pripravljena na nove izzive, ko pa se je že naučila reda in discipline.

Merkur, planet razuma in komunikacije, je začel svojo stacionarno retrogradno pot, ki bo trajala do 25. aprila. Njegov vpliv se čuti že na vseh straneh, saj je v ovnu zelo nemiren, nepotrpežljiv, napet in iskrice se krešejo na vse strani. Zato se je zdaj treba veliko bolj umiriti, ne hiteti zaradi malenkosti, veliko premisliti, preden kar koli rečemo. Tudi če ste v sebi napeti in nestrpni, poskusite to upočasniti ali se celo pogovoriti sami s seboj. Kajti ko je Merkur retrograden, nas vabi, da se obrnemo vase, ne na druge, da naredimo načrt in se pogovorimo sami s seboj. Ker je oven tisti, ki nekaj naredi na hitro, nepremišljeno, tudi če bi to naredil včeraj in ne danes, bi to prineslo samo težave.

Astrološka karta. FOTO: Af

Še posebno pomembno je, da smo zelo zbrani v vseh vrstah prometa, od pešcev do vožnje avtomobila, saj lahko zelo hitro pride do težav, če človek ni miren in ne vozi počasi. Predvsem prevelika hitrost je problem.

In k vsemu temu pripomore čas, v katerem smo med dvema zelo močnima mrkoma – eklipsama. Eden je minil, čez nekaj dni pa bo precej močnejši, predvsem ta, ki ga oblikuje sonce.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je s posadko v znamenju rib. Koliko se lahko ta ogenj manifestira v vodi, pri čemer se pravilno odloča in ne uporablja dodatnih ne preveč prijetnih snovi ali vsaj ne krivi drugih? V to je vpleteno tudi retrogradno gibanje Merkurja, tako da tudi to prinaša le spotikanja. Potrebni so velika previdnost, umirjenost in zavedanje vsega, kar počnete.