Astrologinja Lenka: Izogibajte se velikim načrtom

Luna je sicer na koncu znamenja dvojčka, a zdi se, kot da skuša iz tega veselega znamenja ustvariti nekaj ne tako prijetnega vzdušja. Najprej je v kvadratu z Venero, kar povzroči, da ima oseba nekaj dvoma ali nezadovoljstva s tem, kako se počuti ali kaj želi. In da ne omenjam Venere, sestre ali prijateljice, ki jo vse to jezi in jo razjezi kaos, ki ga vidi. In kot da Duši vse to ne bi bilo dovolj, jo doleti še večje razočaranje, ko naredi kvadrat z Neptunom. In na skrivaj v neki zablodi pričakovanj od sebe in drugih vodi človeka v večje in šibkejše občutke.

Okoli 11. ure se Luna premakne v znamenje raka, v vaš dom, da se malo umirite, poiščete tolažbo pri svojih najdražjih in ustvarite boljše vzdušje za vse. Vse bo šlo počasi, ko se zvečer sreča s Soncem v sekstilu in takrat se Duša lahko bolje počuti. Čuti, da ima podporo pri drugih, pa tudi razume, da mora marsikaj narediti sama in se zanesti nase, ne da bi veliko pričakovala od drugih.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Venera počasi prihaja v opozicijo z Neptunom, kot da ji je včerajšnji nenaden in nepričakovan vstop v razmerje takoj dal občutek, da gre za napačen korak, da ni oseba, v katero verjame in si jo predstavlja. Kakorkoli že, v tem znamenju je, kot da namerno izbira napačne ljudi, ki jim želi zaupati. In ali je težava v njih ali njej?

Danes je sreda, Merkurjev dan, in ravno danes se je odločil, da zavije direktno. In to na 21. stopinji znamenja leva. Ampak on je postavljen, stoji, razmišlja, sprejema pomembne odločitve. To je tista stopnja, ki ga vleče k razmišljanju o tem, kaj je v življenju lepo, veliko, resnično, pravično ali kaj je laž, prevara, goljufija, neresnica. Neptun pa bo naredil še večjo meglo. Velikokrat se človek sam pripelje do tega, da se ujame v past, potem pa čuti, da je nekdo drug kriv ali da je nekdo povzročil, da se je vanjo ujel.

Zato je najbolje, da že danes preiščete sebe, kaj načrtujete in kaj si želite, in to storite odkrito, neposredno, pošteno. S katerimi ljudmi in stvarmi ste se srečali in kaj vas bo odvrnilo od tega ali spoznali, da je bila vse iluzija. Izogibajte se velikim načrtom, razen tistim, ki so povezani z umetnostjo.