Astrologinja Lenka: Izogibajmo se temu, da bi o komerkoli govorili grde besede

Ob zori je Luna vstopila v znamenje Dvojčkov, vendar je prej imela razburljivo in nadvse burno srečanje z Uranom, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Nekateri komaj čakajo, da jih nekdo ali nekaj premakne z ustaljenega mesta, drugi iščejo še večje avanture od tistih, ki jih že imajo, tretji pa jim zaradi tega pokajo živci. Še posebej, če so rojeni v znamenju Bika, kjer ne želijo narediti niti najmanjše spremembe, kaj šele velike življenjske preobrate.

S takšno energijo je Luna prešla v Dvojčke, ki so po naravi iskrivi, komunikativni, željni novih spoznanj, še bolj pa novih informacij, kot so kdo, kje, s kom, zakaj? In ta atmosfera zgovornosti in številnih pogovorov, a brez večje preprostosti v duši, saj jim je ta informacija potrebna le, da jih nahrani in dvigne adrenalin. Mentalni del je zadovoljen, skozi različne besede, informacije, vendar so tudi v gibanju, da niso vezani na eno mesto.

Prvi aspekt, ki ga Luna ustvari, je trigon z retrogradnim Plutonom iz znamenja Vodnarja, in ta zračna energija z idejami bi lahko še bolj poletela. Pluton podpira vse, kar Luna želi narediti, daje notranjo moč in vero v sebe, da je vse mogoče in da gre z lahkoto naprej.

Vendar je tu takoj kvadrat s Soncem iz znamenja Device. Luni v Dvojčkih ni tako pomembno, kje kaj pušča in kako to izgleda, vendar Devici to moti, saj opazi tudi najmanjšo nit, ki ni na svojem mestu. Tukaj lahko pride do neskladij in različnih pogledov na vsakdanje življenje, kar prinaša tudi malo nervoze in nestrpnosti, saj imata oba enakega vladarja, Merkurja, ki je trenutno v znamenju Leva. Tukaj čustvena potreba osebe ni usklajena z njenimi cilji, kot da se ne more odločiti, kako in na kakšen način narediti to, kar želi. To lahko prinese tudi kratkotrajen konflikt med partnerjema glede tega, kaj komu predstavlja prioriteto.

Astrološka karta.

Njihov dispozitor Merkur, ki se vrača v znamenju Leva, je prišel na stopnjo padca Neptuna. Kakšne in katere skrivnosti se lahko zdaj razkrijejo, ki so bile dolgo časa skrite? Kajti to je Sončevo znamenje, ki vse osvetljuje in ne dovoli, da bi kaj ostalo skrito in tajno. Tudi če kdo misli, da je skril kakšno skrivnost, lagal ali kaj skrivaj naredil (a pred kom in pred čim ali pred samim seboj), bo to prišlo na dan.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in Luna je v znamenju Dvojčkov. Lepo se je družiti, komunicirati, učiti, spoznavati mnoge stvari, pa čeprav delamo več stvari hkrati, le izogibajmo se temu, da bi o komerkoli govorili grde besede, še manj pa obrekovali. Kajti Dvojčkom hitro uidejo nepremišljene besede ...