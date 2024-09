Astrologinja Lenka: Doživljala bo tegobe in bolečine, ko bo poslušala, kaj ji bo prenesla druga stran

Danes je Luna v Dvojčkih, najbolj nemirnem in radovednem znamenju, in tudi če nima aspektov, jih bo našla, danes pa jih je preprosto preveč. Dopoldne bo naredila kvadrat s svojim dispozitorjem Merkurjem iz znamenja Device. Ne samo da je v njegovem znamenju in domu, ampak se še po svoje trudi, kar domačinu (Devici) ne bo všeč. Devica ima rada urejenost, v Dvojčkih pa je vse, le to ne, saj je vse razmetano na vse strani.

Nato gre Luna v kvadrat z Neptunom, kar jo lahko malo ustavi ali povzroči dodatno zmedo v njeni glavi glede tega, kako naprej. Ali gre v pravo smer in kaj je najboljša pot, saj se morda v tistem trenutku ne bo najbolje znašla ali pa bo sprejela kakšne napačne odločitve, kar jo lahko pripelje do trenutnega razočaranja.

Okoli 17. ure Luna prehaja v znamenje Raka, v svoj dom, da bi se malo spočila od vseh teh pozitivnih in negativnih čustvenih pretresov. Toda ali bo znala in zmogla, saj je Mars v njenem znamenju, zato bo osebo nevede sililo, da mora narediti še to, še ono, in šele potem se bo nezavedno vmešala v njihov način življenja, kar bo povzročilo še več težav.

S samim vstopom v to znamenje bo naredila trigon z Venero iz Škorpijona. Kakšne tegobe in bolečine bo doživljala, ko bo poslušala, kaj ji bo prenesla druga stran. Morda pa je to dobro, saj bo Venera vedela, da ima nekoga, ki jo bo vsaj poslušal in ji dal podporo. Velikokrat je to dovolj, ko se oseba odpre in izrazi, kaj jo tišči in muči, ali ko želi poiskati nasvet.

Astrološka karta.

Na koncu dneva bo prišla v kvadrat s Soncem, kar lahko povzroči kritiko, zakaj se vmešava povsod in zakaj ne živi svojega življenja in gleda le nase.

Merkur, ki je že dalj časa v znamenju Device, gre v trigon z Uranom v znamenju Bika. O čem razmišlja, če ne o tem, kako čim hitreje narediti red, načrt, kako vse urediti in pripraviti, da bo lepo in uporabno za kasnejši čas. Devica mora varčevati in misliti na trenutke, ko morda ne bo česa imeti. Ne mara zapravljati ali trošiti denarja za njej »nepotrebne« stvari. Zdaj pa lahko pridejo bliskovite in izvirne ideje za nekaj še bolj praktičnega in uporabnega.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju Raka. Potrebno je veliko potrpljenja in še večja previdnost v vseh čustvih, še posebej z bližnjimi ali tistimi, s katerimi živimo. Še vedno smo v tunelu, še vedno smo ujeti med dvema mrkoma, kar iz nas izvleče vse tisto, kar je zatirano ali potisnjeno globoko v nas, in tako nehote prizadenemo drug drugega.