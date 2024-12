Astrologinja Lenka: Danes vsaka malenkost lahko sproži napete razmere

Danes se je jutro začel z Luno, ki je še vedno v znamenju tehtnice, vendar je okoli 9. ure prešla v znamenje škorpijona. Škorpijon prinaša čustveno čiščenje in odpuščanje, vendar je uspeh tega odvisen od tega, koliko je posameznik pripravljen spremeniti pri sebi. Danes pa ni le težava v tem, da se človek počuti slabše v svojem dostojanstvu, ampak se zdi, da ni dobrodošel niti v družbi drugih.

Vsaka malenkost lahko sproži spomine na preteklost ali neprijetne situacije. Tu je močna preobčutljivost in potreba po soočenju z nečim, kar nas je v preteklosti globoko prizadelo.

Luna je v kvadratu s Plutonom, kar prinaša občutke strahu, napadov ali občutek nadzora. Lahko se pojavi občutek, da nekdo manipulira z vami, vas izkorišča ali nekaj prikriva. Takšne občutke lahko sprožijo močne reakcije, ko človek izreče najgrše besede, polne prizadetosti, ljubosumja, zavrženosti in celo maščevanja.

Poleg tega se Luna še vedno nahaja v kvadratu z retrogradnim Marsom, kar podaljšuje to napetost in agonijo. Mars, ki je povezan s Plutonom, deluje na skrivaj in manipulativno. Ni prostora za resnico ali protislovja, saj je ego premočan, da bi se človek odpovedal tem občutkom.

Zato je danes še posebej pomembno, da ohranimo mir, tišino in se izogibamo napetim razpravam.

Zvečer pa Luna vstopi v sekstil s Soncem, kar bo bistveno izboljšalo situacijo. To prinaša podporo in nasvet, da z delom in potrpežljivostjo lahko spremenimo napetosti in iz tega potegnemo najboljše.

Danes je sreda, Merkurjev dan. Merkur je v znamenju strelca, zato naj nas njegova energija napelje k pozitivnemu razmišljanju, šalam in prijetnim pogovorom. To je dober dan, da se dogovorimo za nekaj, kar bo osrečilo drugo osebo – morda potovanje ali enostaven odhod na kraj, kjer bomo izboljšali razpoloženje. Naj bo to nekaj, kar bo prineslo nasmeh na obraz, občutek polnosti in lepote v svetu okoli nas.