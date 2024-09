Astrologinja Lenka: Danes ni dan za velike podvige

Luna je trenutno v znamenju Rib in se pripravlja na mrk, ki se bo zgodil jutri ob zori, približno ob 4:30. V tej upadajoči fazi, ko je Luna še vedno v Ribah, se pogosto pojavi občutek nemoči, zaspanosti in brezvoljnosti – kot da bi si želeli le počivati. To pa je pravzaprav dobro, saj danes ni dan za velike korake ali pomembna dejanja.

Prvi pomemben astronomski vpliv, ki ga Luna doživi, je opozicija z Merkurjem, ki se nahaja v znamenju Device. Ko sta dva planeta v takšnem položaju, kjer je eden izrazito močnejši – v tem primeru je to Merkur, ki je v svojem znamenju in na svoji najmočnejši točki, kjer prevladuje razum in logično mišljenje – se pojavi kontrast z Luno, ki je v Ribah bolj zasanjana in brez prave usmeritve. Ta nasprotja lahko povzročijo konflikte, saj se nekateri počutijo frustrirane zaradi kaosa ali neurejenosti, medtem ko drugi težko razumejo, kako nekdo lahko živi v preveč organiziranem in racionalnem okolju. To lahko vodi do prepirov in kritik o načinu življenja.

Kasneje Luna tvori konjunkcijo z retrogradnim Saturnom. Čeprav Saturn postavlja omejitve in pravila, zdaj igra vlogo učitelja, ki dušo usmerja k soočanju z globokimi vprašanji in notranjimi bremeni. To obdobje zahteva veliko samote, saj prinaša pomembne karmične lekcije, ki jih mrk še poudari. Takšna srečanja za dušo niso enostavna, a je pomembno, da sprejmemo, kar nam prinašajo.

V tem stanju Luna stopa v kvadrat z Jupitrom, ki je v znamenju Dvojčkov. To lahko še poveča občutek zmede in kaosa, saj Jupiter razširi vse, s čimer pride v stik. Vse to se dogaja hkrati, ne da bi nasprotni vplivi drug drugemu nasprotovali, kar ustvarja še večji nered.

Danes je torek, dan Marsa, ki je trenutno v znamenju Raka. Mars v Raku je občutljiv in zaščitniški – brani vse, kar čuti kot svoje, in je nenehno v iskanju pravice. Čeprav njegov vpliv na trenutni lunin mrk ne bo takoj opazen, se bo pokazal skozi naslednje mesece, saj vpliv mrka traja približno pol leta.