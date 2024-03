Astrologinja Lenka: Danes ne zapravljajte, bo več škode kot koristi

Luna je v znamenju Vodnarja in takoj, ko vstopi vanj in ustvari energijo, ki izžareva svobodo in odprtost, se takoj sreča s Plutonom. In on je tisti, ki jo na tej poti čaka, da jo čustveno preišče, da jo ustavi in ​​premisli, kaj nosi s seboj iz znamenja kozoroga.

Zna trenutno zaboleti, prinašati občutek nemoči ali globoko očiščenje od vsega, kar je prej onesnaževalo dušo. To soočenje s samim seboj je vedno boleče, je pa tudi način čiščenja in osvobajanja starih in težkih čustev.

Čez dan bo skušala obdržati vodnarjevo potrebo, ustvariti nekaj izvirnega in svojega, se posvetiti prijateljem ali nečemu, kar je povsem drugačno od vsakdanjega življenja.

Šele zvečer bo tvorila kvadrat z Jupitrom, kar lahko človeka potegne v neke zanj zamišljene okoliščine, kot je zapravljanje denarja za drage stvari, vključevanje v razne igre na srečo, kjer pa se denar troši hitreje. In to je samo potreba v človeku, da malo razbremeni dušo, pravzaprav pa si lahko s tem ustvari kakšno materialno pretiravanje ali celo škodo.

Možna so visoka ali veliko višja pričakovanja do samega sebe, pravzaprav imamo lahko tudi občutek nemoči, kot da poti do želenega cilja ni, dobimo lahko misli, da nas nekdo blokira in sabotira. A to so le prevelika pričakovanja ali še večja želja pri človeku, možnosti pa so povsem druge.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno v biku in še ni dosegel stopinje, kjer je lani postal retrograden. Še naprej popravlja vse, kar se mu zdi potrebno, kar je povezano z našimi osebnimi vrednotami, materialnimi, finančnimi in etičnimi stvarmi.

On je tisti, ki nam odpre notranji del sebe, a najbolj pravilen in pošten notranji vid, ki nam odpre najbolj pravilno pot v življenju. Pomembno je le, koliko ga poslušamo in ali mu znamo slediti, saj običajno mislimo, da bomo vse rešili z razumom. In s tem naredimo več napak kot pametnih odločitev.