Astrologinja Lenka: Danes je nedelja, dan sonca, in uživa se kraljevsko

Ponoči je luna prešla v znamenje škorpijona, v znamenje, kjer ne eno ne drugo ni preveč zaželeno, še bolj pa tam, kjer se dobro počuti. Ampak mislim, da mora iti skozi to pot čiščenja in spominjanja nekaterih stvari, ki se jih mora znebiti, odstraniti tista bremena, ki jih že dolgo nosi v duši. Kako se bo počutil potem, je odvisno od človeka samega. Če zna in se zna v mislih in čustvih ne vračati v tisto preteklost, je naredila dobro, sicer se bo samo še naprej grizla in ustvarjala bolečino in trpljenje.

Še posebej, ker je že od jutra v kvadratu s svojim dispozitorjem Plutonom in on vse iz Duše črpa, črpa tisto globoko trpljenje, včasih pa zna vse to še povečati in šele takrat pride človek v še večji začaran krog. sam s seboj. To vedno znova poglablja tisti dvom, tiste strahove, ki so že nezavedni in globoko nahranjeni, da se človek niti ne zaveda, da so v njem. In potem se začnejo vulkanski izbruhi, izbruhi jeze in ljubosumja. Treba je, da je človek pomirjen sam s seboj, brez velikih eksplozij.

Takoj zatem gre v sekstil z retro Merkurjem in tu lahko z zdravo pametjo in realnim pogovorom popravi celotno situacijo, jo razloži in človeku razloži, da ni vse tako črno in tako slabo.

Astrološka karta.

Ko Luna naredi sekstil z Venero, nam to vedno daje posebno lepe spomine, prijetne spomine na preteklost in zabavne čase, zdaj pa sta oba planeta zase v največjem zatonu, zato lahko obujata spomine na nekaj slabega, na. izdajah, prevarah, nekomu, ki jih je zapustil, prizadel, opustošil, do ljubezenskega odnosa, kjer ji je partner vzel srce, v zameno pa dal ali pustil ničesar. Jamkanje, ki veliko pomeni tudi takrat, ko se človek razbremeni ali ve, da ima nekoga, ki mu lahko zaupa.

Danes je nedelja, dan sonca, in uživa se kraljevsko. Daje nam svetlobo, toplino, vitalnost in življenje. Je tako močan in tako nesebično dajajoč, saj je to njegovo mesto v znamenju leva. Velika prijaznost, srčnost, veliko ljubezni in še večja zvestoba. Za prijazno besedo ali majhno gesto lahko kupite Leva, da vam ne da le vsega, kar ima, ampak tudi zadnji grižljaj, in če je treba, svoje srce. Kajti vse, kar počne, počne iz sreče in še večje ljubezni.