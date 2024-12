Astrologinja Lenka: Dan v znamenju Strelca prinaša veseljo in vero v boljši jutri

Luna počasi prehaja v rastočo fazo in prinaša več energije za razmišljanje, ustvarjanje ter deljenje idej, ki so se porodile med mlajem. Ta proces je okrepljen s stikom z Merkurjem, kar še spodbuja komunikacijo in intelektualno dejavnost. Preden zapusti znamenje Strelca, bo Luna tvorila kvadrat z Neptunom v Ribah, kar lahko povzroči občutek zmede ali čustvene negotovosti. Ta aspekt poudarja potrebo po introspekciji in potrpežljivosti, saj lahko prehitra dejanja prinesejo napačne odločitve.

Pozitiven vpliv pa ustvarja trigon med Venero v Kozorogu in retrogradnim Uranom v Biku. Ta ugoden planetarni vpliv lahko prinese nepričakovana srečanja, obnovitev prijateljstev ali celo začetek novih ljubezenskih zvez. Spremembe so lahko subtilne, vendar obetajo svežino in nove možnosti v odnosih ali življenjskih odločitvah.

Praktičnost teh prizemljenih planetov se lahko odraža v odločanju za korake, kot so zamenjava službe, vlaganje v nepremičnine ali iskanje kreativnih priložnosti. Čeprav je prisoten določen občutek negotovosti, so spremembe bolj uspešne za tiste, ki so pripravljeni tvegati in se soočiti z novim.

Dan v znamenju Strelca prinaša optimizem, veselje in vero v boljši jutri. To energijo je dobro izkoristiti za iskanje resnice, odkritost in ohranjanje pozitivne naravnanosti, saj to vedno vodi k boljšim rešitvam.