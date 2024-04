Astrologinja Lenka: Dan po velikem sončnem mrku ne potrebujete opravičevanja

In dan po tem velikem sončnem mrku Luna počasi začne rasti. Že zjutraj je imela srečanje z retro Merkurjem, treba je še nekaj stvari urediti, da ne bo velikih in nenadnih poškodb in pikov z bruhanjem strupenih besed iz preteklosti. Ne potrebuješ niti enega opravičevanja, še manj pa občutka krivde, zakaj se je to zgodilo, najprej moraš biti pomirjen sam s sabo, da do teh izbruhov ne pride. In najpomembnejše je, da smo sami pripravljeni dati čim več razumevanja, ljubezni in resnice.

Okrog 12.30 Luna preide v znamenje bika, v katerem se počuti najbolje, da se spočije, uživa v vsem dobrem in si privošči vse najboljše. Predvsem je tu energija bolj umirjena, vse je umirjeno, vse poteka počasi in temeljito. Ima potrebo po materializaciji vsega, kar želite.

Toda potem je v kvadratu s Plutonom v vodnarju. Takoj se postavlja vprašanje, koliko nam je uspelo razumeti potrebo po samem mrku in mrk sam, koliko smo pripravljeni nekatere stvari narediti sami, brez pričakovanja drugih, še manj pa s kakršnimi koli obtožbami ali prelaganjem krivde. Ker se zna le še bolj vračati k tistim očiščevanjem, ki še niso bila opravljena.

Astrološka karta.

Danes je torek, Marsov dan, ta pa je v znamenju rib. Najpomembnejše je, da je on dispozitor samega mrka, in tu njegov ogenj ugasne, njegova energija se zmanjša. Iz te frustracije lahko nastanejo le tiste šibkejše stvari, ki se od njega pričakujejo. In to je povezano s skrivnostmi, prevarami, nekakšnimi zasvojenostmi. In takoj je tu Saturn, ki mu na eni strani pusti, da se malo premakne, nato pa ga zablokira in povzroči še več notranjega strahu, jeze in živčnosti ali celo zapadanja v kakšna depresivna stanja. Ker tukaj ni mesta za nobenega od njiju, sploh ko se takole znajdeta skupaj. Šele zdaj sta notranje nezadovoljstvo in destruktivnost še bolj izrazita, ko človek ni le trmast, niti najmanj ne popušča, predvsem pa škodi sebi. Zato je treba razumeti, kje je ta problem, in ga rešiti tako, da v sebi poiščeš večjo moč in pogum.