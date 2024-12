Astrologinja Lenka: Dan je pod vplivom pomembnih astroloških povezav

Jutro se je začelo s kazimi konjunkcijo Merkurja in Sonca v Strelcu. Ko se pojavi ta konjunkcija, da Merkur vstopi v osrčje Sonca, ko pride do kazimi konjunkcije, odpre veliko genialnih misli, odpre besede, ki so pozlačene in ki imajo moč. Še posebej zdaj v znamenju, ki širi, povečuje, daje optimizem in vero v vse.

Vse, kar je povezano na globalni ravni, do daleč slišanih besed, do odločitev, ki bodo vplivale na skoraj ves svet. Osvetljene so z največjo svetlobo, najbolj iskreno, najsvetlejše in imajo moči in volje. In zdaj, ko je Merkur retrograden, se da marsikaj povedati, sprejeti odločitev, ki je bila v pripravi že dlje časa.

A ne pozabimo, da je tudi njihov dispozitor retrograden in v opoziciji z njim, zato bi lahko prinesel preveč obljub in upov, zato je treba v vse te odločitve vstopati zavestno. In danes Luna dela lepe aspekte in omogoča, da energija teče na najboljši možni način in po svojih najboljših močeh.

Najprej bo naredila sekstil z Merkurjem in Soncem, da ju malo spomni, kaj in kakšne načrte in ideje je treba še postoriti, da jih uresničijo z vedrino, z upanjem, da bo vse tako, kot mora biti. Odlični dogovori, ki se lahko sklenejo z vašimi družinskimi člani, pa tudi s tistimi, od katerih ste na nek način odvisni, bodisi poslovno ali z nekim ugledom. Šele trigon z retro Jupitrom daje izpolnitev vseh teh sanj in idej, ki so morda zastale.

Luna v tem položaju ne le povezuje to opozicijo Sonce-Merkur in Jupiter, ampak jih tudi zbližuje, tako da se vse naredi na hiter, izviren in originalen način, tudi če je šlo s pomočjo prijatelja.

Danes je petek, Venerin dan in je na koncu znamenja kozoroga. Kot da bi komaj čakala, da se znebi vseh tistih tradicionalnih stvari, vsega, kar je bila na nek način priklenjena na nekaj, kar jo je vezalo in jo držalo v nekakšni depresiji in odrekanju svojim željam, ki jih nosi v sebi. Kakor koli že, tudi tukaj bo zadovoljna, če ji privoščimo kakšen detajl, ki ima vonj po preteklosti, vonj po neki tradiciji ali nekaj, kar je imela v mladosti. A vse je tako malo v primerjavi z željami, ki jih ima.