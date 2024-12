Astrologinja Lenka: Daje človeku vero, da je na pravi poti in lahko v vsem uresniči svojo idejo

Okrog 10.03 dopoldne Luna vstopi v polno luno. Med Luno in Soncem je opozicija na 23:53 stopinji znamenja Dvojčkov. Je zelo blizu retrogradnega Jupitra, tako da je to še vedno spodbuda, da se marsikaj zaključi in doseže polni krog. Kajti Jupiter daje človeku vero, da je na pravi poti in da lahko v vsem uresniči svojo idejo.

V kvadratu z Neptunom lahko povzroči neko majavo nestabilnost v samem človeku, ali je vse kar počne prav, ali je pravi trenutek, kar ga še bolj spravlja v stanje neorganiziranosti in raztresenosti.

Astro karta dneva FOTO: Lenka Stanić

In dispozitor te polne Lune je Mekrure, ki je trenutno v stoječem položaju, v direktno smer pa se bo obrnila zvečer okoli 22. ure. To prinaša veliko olajšanje, prinaša veliko jasnejše cilje in odločnost. In hkrati mu bomo manj očitali svoje napake, ko naredimo kaj narobe in je takrat kriv retrogradni Merkur. Bo pa šel v svojo senco do 3. januarja, dokler ne doseže stopnje, ki jo je obrnil, tako da tudi to ni najboljša možnost, je pa lažje kot takrat, ko je šel nazaj. Še vedno pa so neka pojasnila, zbiranja ali popravki nekaterih stvari iz preteklosti. Marsikaj, kar se zdaj vztrajno skriva in zavaja, se bo razjasnilo in razkrilo.

Ampak to je strelec, potrebuje zelo malo za boljše načrtovanje potovanj, zabave, izletov v daljne kraje. V glavi nosi ideje in načrte, kako naj se vse izpelje ob kakšni avanturi in da se vse izteče čim bolje. In kar je najpomembneje, čeprav gre tu na široko in veliko, je zanj največji izziv resnica, pa tudi največje izobraževanje in širitev njegovih ciljev.

Danes je nedelja, dan Sonca in je v znamenju strelca, v znamenju, kjer je tista ognjevitost, volja, želja in vsa ustvarjalnost, ki izhaja iz tega, še večja in še boljša. Tako smo ljudje vedno pripravljeni na več in še bolje. Še vedno je v opoziciji s svojim dispozitorjem Jupitrom, ki zadeve malo upočasni in vrne nazaj, da ne gredo na veliko in da se na nekatere stvari pogleda bolj konkretno, ne le površno preleti.