Astrologinja Lenka: Človek mora verjeti v svoj potencial

Mlada luna, ki je nastopila nocoj ob 00.57, je na 14. stopinji raka. Skoraj na stopnji eksaltacije Jupitra, v samem središču znamenja, v samem srcu. To je ena najmočnejših stopinj v celotnem horoskopu. To daje veliko moč, obilje v vseh pogledih, pa naj gre za znanje, modrost, intuicijo, materialne ali finančne dobrine. Tu je vse mogoče in vse je na voljo, le človek mora verjeti v svoj potencial, svojo vero, svojo vizijo, svojo vizijo in svoj namen, k čemur že stremi. Ne sme biti niti trohice dvoma, premišljanja in še manj strahu. Luna je v svojem domu, kjer je najmočnejša, ko gre za čustva, dušo, družino. Kraj, kjer se zbiramo in poskrbimo za vse na največji možni način.

Poleg Lune in Sonca je tu še Venera, ki dodatno obarva vse te vrednote, ki jih človek ima in jih lahko ustvari. Okrepite svoje vrednote, da boste zmogli veliko več, saj vas Venera, ki sije poleg Sonca, podpira pri doseganju vseh vaših najvišjih idealov. In Venera išče najglobljo resnico, najglobljo iskrenost do sebe, šele nato do drugih.

Ta mlada Luna ni močna samo zato, ker je v svojem domu, pravem in lepem trigonu s Saturnom, ki dodatno krepi in daje oporo, da si lahko vse zamislite in vse notranje vizije prenesete v realnost. Daje čas, vztrajnost in vztrajati pri vsem tem in z močno voljo se da uspeti.

Tudi Mars iz znamenja Bika zelo dobro podpira to lunacijo, saj je v znamenju, kjer se Luna najbolje počuti. Tudi če gre v večji užitek ali celo v gradnjo nečesa konstruktivnega in to je zelo dobro.

Vendar pa ta nova Luna zahteva veliko čustev, veliko nežnosti in vlaganja sebe v vse, kar počnemo, saj tukaj vse prihaja iz najglobljih globin Duše, intuicije in vizualizacije. Opolnomočite se, da boste želeli in zmogli doseči karkoli, brez dvoma. Čim bolj se odprite vsem, verjemite v vse in čim več pozitivnih misli in vibracij, naj čim več prinese pozitivna energija, odprite pa se tudi, da vse to sprejmete.