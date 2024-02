Astrologinja Lenka: Bremeni nas strah pred zaupanjem sebi

Ob zori, ko se noč počasi prevesi v dan, Luna izstopi iz kvadrata z Neptunom. To pomeni zaspanost in težave pri vstajanju iz postelje, pri nekaterih pa tudi strah - kaj bo danes? K sreči bo strah hitro minil, saj okoli 13. ure Luna zapusti znamenje Strelca in preide v ambicioznega, poslovnega Kozoroga. Vzdušje v Kozorogu ni preveč sproščeno, a to predstavlja idealno priložnost za delo.

Šele zvečer bo Luna prešla v sekstil z gostiteljem Saturnom, kar daje več možnosti in vztrajnosti v težkih situacijah. Včasih podpora, tudi če je le nasvet, pomeni več kot katerakoli druga pomoč. Pogosto se kaj zdi težko, celo nemogoče, a prav takšne situacije lahko vodijo k najboljšim rezultatom. Obup in premišljevanje v začetnih fazah dela ali projekta nista plodna, treba je slediti zastavljenim načrtom kljub preprekam. Počasi in vztrajno.

Obetavno popoldne

Nato bo Luna z Jupitrom ustvarila trigon v znamenju Bika, ki naznanja uspeh. S tem sta poplačana trud in vztrajnost, Jupiter v Biku namreč zahteva nekaj konkretnega, oprijemljivega - na tem mestu je potrebno realizirati ideje, čeprav z zamudo. Na prvem mestu je materialnost, šele nato uspešnost, s katero se človek predstavlja v zunanjem svetu. Vidni so plodovi dela, kar nam daje dober občutek. Dobimo celo moč za večje podvige, saj k temu stremi Jupiter. Čustva so usmerjena v manjše stvari, bremeni nas strah pred zaupanjem sebi - kljub temu, da lahko dosežemo karkoli, če to verjamemo.

Danes je torek, Marsov dan, ta pa v znamenju kozoroga izraža svoje visoko dostojanstvo. Zelo močna, jasna energija, ki lahko premakne vse. Je neustrašna in se ne boji nobene naloge. Trpežnost je prav tako poudarjena in se sčasoma še bolj krepi. Skupaj z Neptunom ustvarja dodatno motivacijo za vsak podvig. Do izraza pride prepričanje, da lahko dosežemo še veliko več. Pomembno vlogo igrajo kreativnost, močna zapeljivost, pa tudi neustavljivost, ki jih človek premore v sebi.