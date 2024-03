Astrologinja Lenka: Angel varuh vam bo odprl vrata

Mesec je v raku, kar bo popoldne v povezavi z Neptunom ustvarilo dobro vzdušje. Prisotni bodo občutki podpore, globoko v sebi boste čutili, da se na nekoga lahko vedno zanesete. Znova pomislite na svoje neuresničene želje, verjemite vanje, in lahko jih boste ostvarili.

Luna bo naredila sekstil z Jupitrom in ta povezava bo razkrila védenje, da boste želeno tudi dosegli. Dokončali boste to, s čimer odlašate, in morda odpotovali na prav poseben kraj. Angel varuh vam bo odprl vrata, kamorkoli boste potrkali.

Čas bo za iskrenost. FOTO: Ryan Mcvay, Getty Images

Nadalje bo mesec tvoril trigon s soncem, da bi še enkrat preveril globoka čustva, ki se porajajo. Spraševali se boste, ali ste na pravi poti in ali delate vse prav - odkrito, pošteno in iz srca. Ko bo zvečer prestopil v znamenje leva, ne boste imeli časa razmišljati o ugodni postavitvi, saj bo Pluton zahteval takojšnjo pozornost. On nima usmiljenja, vse, kar ni iskreno, boste morali pustiti za seboj.

Ne hitite novostim naproti

Sonce je na zadnji stopinji znamenja rib. Danes bo poskušalo osvetliti in prebuditi nekaj globoko nedohranjenih, v globine zakopanih občutkov, in jih želelo dvigniti na površje ter prečistiti v skladu z zmožnostmi.

Naša najbližja zvezda se obenem pripravlja, da bo jutri slovesno otvorila to astrološko leto in prešla v znamenje ovna, ki spodbuja prebujenje in rast. A ne hitite novim začetkom naproti, zadnja stopinja ne obeta vedno preveč trajnega in dobrega.

Danes je torek, Marsov dan, ta pa bo še nekaj dni v znamenju vodnarja, ki naznanja svobodo in neodvisnost. Svojo energijo lahko uporabite na nepredvidljive in divje načine, tako s prijatelji kot sami. Ko bo prestopil v znamenje rib, se bo situacija umirila, pozornost pa raztrosila na različna področja.