Astrolog Stane Padežnik: Merkur in Venera bosta tvorila čudovit aspekt za večino dobrih stvari

TOREK, 14. NOVEMBER

Vzgonske energije ponedeljkovega mlaja bodo še vedno močne, zato bo Luna v strelcu do popoldneva tvorila izredno pozitivne energije z dominantno Venero v tehtnici, s tesnim razmerjem z Merkurjem v strelcu pa bo vsa trojica vzbujala veselje, optimizem, ljubezen, prinašala zanimivosti na trg, kar bo odličen nakupovalno-prodajalski in finančno ugoden aspekt. Rušilno delovanje Sonca z Marsom v škorpijonu nasproti Urana v biku pa bo še vedno strahotno.

SREDA, 15. NOVEMBER

Kdor ni ujel dobrih torkovih aspektov, ima še čas do sredine popoldneva, saj bosta Merkur in Venera še vedno tvorila čudovit aspekt za večino dobrih stvari, za kulturne dogodke, trženje, dogovarjanje, izobraževanje, mednarodno sodelovanje in zmenke. Ko bo pozneje Luna v strelcu zašla v neprijetno razmerje z retrogradnim Neptunom v ribah, bi bili lahko razočarani. Za sklenitev finančnih poslov, vezane vloge, posojila ali dogovora o investiranju bo skrbela dvojica v škorpijonu, že v dobri povezavi z Neptunom.

ČETRTEK, 16. NOVEMBER

Luna v strelcu bo do prehoda v kozoroga ob 8.42 slabila našo energijo, ker bo v praznem teku, nato pa se bo že spodbudno povezovala s Saturnom v ribah ter retrogradnim Jupitrom v biku, da bomo zmogli urejati praktične in materialne zadeve, oskrbeti dom ali si poiskati začasnega na poplavnem območju. Pogovori o reševanju družbenih, političnih in kadrovskih vprašanj, o usklajevanju plač ter interesov ljubimcev ali partnerjev še ne bi smeli povsem zastati.

PETEK, 17. NOVEMBER

Vzajemno povezovanje Lune v kozorogu z retrograd­nim Uranom nam bo pomagalo pri čiščenju vodotokov, odtokov in drugih površin, na katerih se zbirajo odpadki iz narave, ki bi lahko ovirali meteorno vodo na poti stran od naših bivališč. Zaostala obnovitvena dela na zgradbah ali v notranjosti ter energetska prenova bi morala preiti v zaključno fazo, da bi se pripravili na zimo. Harmonija Marsa z Neptunom bo še naprej vplivala na menjavo pnevmatik, ki bodo primernejše za mrzlo vreme.

SOBOTA, 18. NOVEMBER

Težavni aspekt Lune z retrogradnim Plutonom na kozorogovem repu do prehoda v vodnarja ob 12.28 ne bo ugodno vplival na vreme in naše počutje ali bolezen. Kljub temu se ne bomo smeli predajati malodušju, ampak si narediti načrt za smiselno delo, ustvarjanje, čiščenje, rekreacijo in družabne stike, ki jih bomo lažje navezovali popoldne. Čilejši ne pozabimo na one, ki so v nezavidljivem položaju, in jih s čim prijetno presenetimo, posebno če praznujejo rojstni dan.

NEDELJA, 19. NOVEMBER

Sijajne energije harmonično povezanih nebesnih dejavnikov, Lune v vodnarju z Venero in Merkurjem, ki bodo navdušujoče vplivale na javne, kulturne, športne in druge prireditve, družabna srečanja, duhovne vaje, praznovanja, turistične tokove in trženje, izkusimo z neposredno udeležbo in svojim edinstvenim prispevkom še pred mrakom. Pozneje bo Luna ustvarjala stresen aspekt z Uranom, ki bi lahko neugodno vplival na našo stabilnost in sposobnost priti domov za volanom.

PONEDELJEK, 20. NOVEMBER

Lunin prvi krajec v vodnarju, ki bo nastopil ob 11.49, bo do prehoda v ribi ob 15.29 spodbujal tvorne in dinamične sile žarčenja Sonca in Marsa, ki bosta pozitivno povezana s Plutonom, s tem pa dajala zagon velikim gradbenim projektom in posegom na poplavnih območjih. To bo tudi dober aspekt za vzdržljive rekreativce in športnike, da bodo premagovali velike napore, ljubimci pa v večernih urah kazali razneženost, kakršna pri ubranih parih povečuje plodnost in privede do spočetja potomca.