Znoj smrdi po ribah

S potenjem se telo varuje pred pregrevanjem. Potimo se ob fizičnih naporih ali ko zbolimo in se nam viša telesna temperatura. V teh primerih gre za običajen odziv telesa. Kaj pa če se začnete potiti povsem nepričakovano in si ne znate razložiti, zakaj? Treba je poiskati vzrok, saj gre lahko za zdravstvene težave.

Sestava potu ob stresu je v primerjavi s tistim, ki je posledica ohlajevanja telesa, zelo drugačna.

Zaradi hormonskih sprememb se s potenjem pogosteje soočajo ženske, in sicer v času nosečnosti ter med menopavzo. Na prekomerno izločanje potu močno vplivata tudi stres in zaskrbljenost. Strokovnjaki pravijo, da je sestava potu ob stresu v primerjavi s tistim, ki je posledica ohlajevanja telesa, zelo drugačna, to pa vpliva tudi na neprijeten vonj. Ob stresu se namreč iz telesa začne izločati znoj, ki ga proizvajajo apokrine žleze znojnice, ki so samo na določenih predelih telesa, denimo pod pazduhami. Ta vrsta znoja vsebuje maščobe in beljakovine, ki se mešajo z bakterijami na naši koži in pri tem povzročajo smrad. Ko nam je vroče, pa znoj proizvajajo ekrine žleze znojnice po vsem telesu, pot pa vsebuje večinoma vodo in sol. Kronični stres lahko negativno vpliva na srce, saj povzroči visok krvni pritisk, vse to pa poveča tveganje za srčni napad in možgansko kap.

70 mg/dl ali manj sladkorja v krvi je lahko razlog za nenadno potenje.

Nenadno potenje je lahko posledica prenizke vrednosti sladkorja v krvi, še posebno če ta pade pod 70 mg/dl, bodisi zaradi sladkorne bolezni bodisi naporne vadbe. Ob tem se lahko pojavijo še nekateri drugi simptomi, kot so pospešeno bitje srca, tresenje, rahla slabost, vrtoglavica in zamegljen vid. Težavo hitro rešite, če nekaj pojeste ali popijete. Če se padec vrednosti sladkorja v krvi še kar ne ustavi, morate poiskati zdravniško pomoč.

Hladno znojenje V primeru nenadnega potenja, ki ne izhaja iz vročine ali napora, govorimo o hladnem potenju. Med vzroki zanj so najpogosteje strah in tesnoba, šok, bolečine zaradi poškodb, srčni infarkt in nizka raven sladkorja v krvi. Zdravnika vsekakor čim prej poiščite, če ob hladnem potu med drugim začutite bolečino ali pritisk v prsih, bolečino, ki seva v vrat ali roko, hitro in oteženo dihanje ali zasoplost.

Nekateri se lahko, četudi niso pod stresom, soočajo s precej neprijetnim vonjem potu, takšnim, ki spominja na ribe. Gre za redko genetsko pogojeno motnjo trimetilaminurija, ki jo imenujejo tudi sindrom ribjega vonja. Telo v takem primeru ne more razgraditi kemične spojine trimetilamina, ki nastane med prebavo hrane, kot so jajca, stročnice in ribe. Namesto tega telo izloči presežek trimetilamina s potenjem, urinom in dihanjem, s tem pa nastane vonj po gnilih ribah ali gnilih jajcih.

Potenje zaradi telesne aktivnosti je povsem normalno. FOTO: Gradyreese/Getty Images

Kriva je lahko menopavza. FOTO: Highwaystarz-photography/Getty Images

Če se res močno potite, morda trpite za hiperhidrozo. Vzrok je pretirana stimulacija simpatičnega živčnega sistema. Četudi v večini primerov ne gre za resno obolenje, pa je lahko za posameznika zelo neprijetno, saj se pretirano poti pod pazduhami, na dlaneh, podplatih ter na obrazu. Na teh predelih se lahko razvijejo glivične, bakterijske in virusne okužbe kože. Zdravljenje hiperhidroze se razlikuje glede na predel znojenja; lahko uporabljamo močnejše dezodorante, ki jih je mogoče dobiti v lekarnah, pa tudi injekcije botoksa, obstaja celo možnost operacije.