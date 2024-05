Znamenja je treba opazovati: melanom je ena redkih oblik raka, ki je vidna s prostim očesom

Melanom je najagresivnejša oblika kožnega raka. Izhaja iz melanocitov, celic, ki proizvajajo melanin, pigment, ki koži daje barvo. Melanom ne spada med najpogostejše vrste raka (predstavlja približno 15 odstotkov kožnega raka), se pa njegova incidenca povečuje najhitreje med vsemi oblikami raka. Po podatkih Onkološkega inštituta za kožnim melanomom vsako leto v Sloveniji zboli okoli 600 ljudi.

Zdravljenje običajno vključuje kirurško odstranitev znamenja in okoliškega tkiva. FOTO: Damiangretka/Getty Images

»Po podatkih raziskav se pojavnost melanoma v Sloveniji, podobno kot v drugih evropskih državah, povečuje. Torej v državah, kjer je večina prebivalstva belopolta,« pojasnjuje Yana Targonskaya, dr. med., spec. dermatologije iz Medicinskega centra Barsos. »Primerjava s preostalo Evropo kaže, da so trendi rasti podobni, čeprav obstajajo regionalne razlike. Največ melanoma sicer najdemo v Avstraliji in na Novi Zelandiji, kar je predvsem posledica visoke stopnje sončne izpostavljenosti in velikega deleža prebivalstva s svetlo kožo, ki je občutljivejša za UV-žarke.«

Sprememba velikosti

Najbolj ogrožene skupine vključujejo ljudi s svetlejšo poltjo, ki imajo veliko znamenj ali družinsko anamnezo melanoma. Tveganje se prav tako povečuje s starostjo, čeprav se lahko melanom pojavi v kateri koli dobi. Najpogosteje se sicer razvije pri mladih odraslih, dovzetne so mlajše ženske. »Pred 45. letom je pojavnost melanoma pri ženskah večja kot pri moških. Kasneje se statistika spremeni in do 60. leta je delež melanoma pri moških več kot dvakrat tolikšen kot pri ženskah, do 80. leta se tveganje pri moških potroji,« pojasnjuje sogovornica. In kateri so znaki, ki nas opozarjajo na morebitno bolezen? »Maligno kožno znamenje je asimetrično, večbarvno, vse od svetlo rjave do črne, velikokrat z izrastki in večje od 6 mm. Posebno pozornost zahteva ravno sprememba velikosti že obstoječega znamenja, njegovo povečanje je lahko znak za preplah. Pomembno je tudi opazovanje znamenj, ki rastejo, krvavijo ali se ne celijo.«

Do 60. leta je delež melanoma pri moških več kot dvakrat tolikšen kot pri ženskah, do 80. leta se tveganje pri moških potroji.

Melanom je ena redkih oblik raka, ki je vidna s prostim očesom, kar močno olajša zgodnje odkrivanje. Zdravljenje običajno vključuje kirurško odstranitev znamenja in okoliškega tkiva. »Pri naprednejših primerih se lahko uporabijo tudi terapije, kot so imunoterapija, ciljna terapija ali kemoterapija. Možnosti ozdravitve so veliko boljše pri zgodnji diagnozi,« poudarja dermatologinja in pristavlja, da sta pogostejša od melanoma bazalnocelični karcinom in ploščatocelični karcinom, a sta manj agresivna in smrtonosna.

Ključna je preventiva. FOTO: Matucha/Getty Images

Ključna preventiva pred melanomom je zaščita pred močnim soncem, in to vse leto, zlasti med 10. in 17. uro, ko so UV-žarki najmočnejši. Strokovnjaki takrat toplo priporočajo oblačila, ki prekrivajo večji del telesa, klobuke s širokimi krajci, sončna očala in sončno kremo z visokim zaščitnim faktorjem. Obvarovati pa je treba predvsem najmlajše, poudarja sogovornica, saj večja izpostavljenost UV-žarkom v otroštvu povečuje tveganje za razvoj raka kasneje v življenju, o čemer bodo podrobno ozaveščali ob jutrišnjem svetovnem dnevu sonca in melanoma, sklene sogovornica: »Aktivnosti se tudi letos osredotočajo na pomen zgodnjega odkrivanja in ozaveščanja o nevarnostih sončne izpostavljenosti. Poudarjamo tudi pomen rednega pregledovanja kože in izobraževanja o pravilni uporabi sončne zaščite.«