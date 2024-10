Zavedamo se še uro po smrti

Raziskovalci, ki so se lotili prve raziskave o tem, kaj se zgodi po smrti, pravijo, da so odkrili »nove dimenzije resničnosti«. Zanimale so jih izkušnje ljudi, ki se jim je za dlje ustavilo srce, a so jih zdravstveni delavci uspešno obudili nazaj v življenje.

Najbolj presenečeni so bili nad tem, da se je izredno veliko posameznikov skoraj eno uro po tem, ko jim srce ni več bilo, še vedno zavedalo svoje okolice, slišali so pogovore, čutili, da nekdo na njih izvaja masažo srca, in podobno. »Čeprav že dolgo velja, da možgani že deset minut po tem, ko ostanejo brez kisika, doživijo nepopravljivo škodo, pa, kot kažejo najnovejše ugotovitve, ni nujno tako,« je dejal zdravnik z newyorške urgence Sam Parnia, ki je sodeloval pri raziskavi.

Mnogi so poročali, da so videli močno svetlobo. Foto: Ig0rzh/getty Images

Mnogo ljudi, ki so doživeli klinično smrt, se je pozneje spominjalo, da so slišali svoje ime in povsod okrog sebe videli močne luči, ničesar od tega si niso znali razložiti, Parnii pa se izkušnja ne zdi nič čudnega. »Pogosto, ko osebo oživlja kdo, ki jo pozna, občasno izgovori njegovo ime v upanju, da ga oseba sliši, v primeru, da oživljanje poteka v zdravstveni ustanovi ali na prizorišču prometne nesreče, pa človeka tudi osvetlijo. Ko si nekje na robu zavesti, oboje zaznavaš drugače kot običajno.

Malo ljudi je izkušnjo opisalo kot negativno ali zelo negativno.

Glas partnerja, ki ga tako dobro poznamo, je lahko popačen in ga pripišemo neznancu, močna svetloba so vrata v onstranstvo in ne luči v reševalnem vozilu, zdravstveni delavci, ki se borijo za vaše življenje in vas premikajo sem in tja, zbadajo, oživljajo, pa se zdijo kot demoni, ki vam ne želijo ničesar dobrega,« pojasnjuje Parnia, ki je dodal, da je v raziskavi sodelovalo le malo ljudi, ki so izkušnjo smrti opisali kot negativno ali zelo negativno, večinoma pa so se v življenje vrnili pomirjeni in hvaležni za izkušnjo.