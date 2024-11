Zasvojeni s telefonom

Nekemične zasvojenosti ne temeljijo na vnosu psihoaktivne snovi v telo, pač pa se, kot opredeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje, razvijejo zaradi pozitivnih posledic določenega vedenja ali aktivnosti na naše počutje.

V mednarodni klasifikaciji bolezni trenutno razen zasvojenosti z igrami na srečo in zasvojenostjo z videoigrami ni omenjene nobene druge nekemične odvisnosti, s katero se spopadajo odrasli in otroci v sodobnem svetu. Najbolj pereča je zagotovo zasvojenost s pametnim telefonom, ki vključuje več vrst zasvojenosti, na katerih obstoj opozarjajo tudi strokovnjaki, kot sta zasvojenost z družbenimi omrežji in internetom. Kako velik problem je to, zadnja leta opažajo in opozarjajo predvsem starši odraščajočih otrok in strokovnjaki, ki se ukvarjajo s populacijo te starosti. V Sloveniji že imamo tudi možnosti zdravljenja mladostnikov, ki pokažejo tovrstne odvisnosti, in sicer na Inštitutu Vir v Celju ter Mladinskem zdravilišču Rakitna.

Odvisnosti, tudi od telefona, so pogosto način, kako ubežati raznim stiskam. FOTO: Doble-d/Getty Images

​Kako preverimo, ali je naš otrok (ali pa mi sami) odvisen od pametnega telefona, se podučimo na spletni strani o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje Safe.si: »Znaki, da bi otrok lahko bil zasvojen, so: spremembe spalnih navad – otrok ne zaspi brez telefona, dolgo v noč uporablja telefon ali igra videoigre, čez dan je zaspan in se težko zbere; spremembe prehranjevalnih navad – začne jesti nezdravo, prehranjuje se ob zaslonu; sprememba higienskih navad in manjša skrb zase – otrok se ne umiva redno in se sicer zanemarja; čustvena nihanja; burna čustvena reakcija, če mu odvzamemo napravo ali preprečimo uporabo; izguba občutka za čas.«

Izgubi lahko zanimanje za aktivnosti, ki niso povezane z uporabo naprav z zasloni, začne izostajati od pouka, postane agresiven in zadirčen. Eden od kazalnikov, katerih seznam je objavljen na Safe.si, je tudi padec šolskega uspeha.

Uporaba telefonov je tako razširjena, da odvisnosti včasih niti ne opazimo. FOTO: Artursfoto/Getty Images

Če menite, da je otrok zasvojen, se obrnite na njegovega pediatra. Ta po presoji izda napotnico za zdravljenje. Eden od programov, ki ga otroci med 13. in 18. letom lahko obiskujejo v primeru digitalne zasvojenosti, je digitalni detox v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna. Mladostnik je v tem času nameščen v zdravilišču, v procesu zdravljenja sodelujejo tudi starši. Program digitalni detox se izvaja v sodelovanju z nevladno organizacijo LOGOUT.