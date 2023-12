Kaj je zarjavelost in zakaj bi se je morali bati?

Dolgočasje, neizpolnjenost, stagnacija, občutek, da nič nima smisla in da je vse brez veze. Kombinacija, s katero bi morda opisali svoje počutje, se na prvi pogled zdi kot depresija, a v resnici nakazuje na nekaj drugega: na tako imenovano zarjavelost.

Vsi že dobro poznamo izraz izgorelost, ki je posledica preobremenjenosti z delom, odgovornostjo, naglice in pomanjkanja časa zase. Zarjavelost je tej nasprotni koncept, ki se je počasi prikradel v našo kulturo ter se tiho, a vse bolj opazno zarezal v vse nivoje družbe, v osebne, intimne in poslovne segmente ter pričaral občutek praznine in malodušja, pišeOprahdaily.com

Ni povsem jasno, kdaj se je ta termin najprej pojavil. Legenda pravi, da je že Theodore Roosevelt nekoč izjavil, da bi, če bi moral izbirati med izčrpanostjo ali zarjavelostjo, raje izbral prvo.

Gre za občutke nesmiselnosti, apatije in odtujenosti. FOTO: Gettyimages

"Gre za občutke nesmiselnosti, apatije in odtujenosti," pojasnjuje Teena Clouston, avtorica knjige Izzivi stresa, izgorelosti in zarjavelosti (Challenging Stress, Burnout, and Rust-Out) in dodaja, da je zarjavelost neposredno povezana s pomanjkanjem zadovoljstva in smisla življenja.

Cloustonova sicer zarjavelost v Združenih državah Amerike povezuje z 80. leti prejšnjega stoletja, ko je delo postalo dominanta aktivnost odraslih, ko je kapitalizem porušil meje med službo in domom ter počasi, a vztrajno začel načenjati družbeno blaginjo.

"Da, sliši se podobno kot izgorelost, vendar je med obema pojmoma oziroma občutki pomembna razlika: medtem ko se osebi, ki je izgorela, zdi, da je na krožniku toliko stvari, da se ta pod težo na koncu zlomi, je pri zarjavelosti na krožniku še veliko prostora, vendar ne vemo, s čim bi ga radi zapolnili," pojav nazorno slika klinična psihologinja in svetovalka Wendy Boring-Bray, ki termina ne definira le kot dolgočasje, temveč kot resnično odsotnost smisla in namena.

Zarjavelost se lahko kaže tudi kot strah, da bi nekaj zamudili (FOMO: Fear of missing out). Gre za občutek, da bi morali v življenju okusiti več, več doživeti in ga bolje izkoristiti.

A namesto tega ste ujeti v monotonijo vsakdana, kjer se znova sprašujete, kaj bo za večerjo in hodite na manj kot povprečne zmenke.

"Če trpite za izgorelostjo, ste kot uporabljena vžigalica. Iztrošena in razpadajoča. Če trpite za zarjavelostjo, razpadate počasi in občutek imate, da tega ne morete ustaviti," pravi Cloustonova.

In če se vam zdi, da zaradi tega potrebujete pomoč, niste edini. "Na žalost občutek izpopolnjenosti, zadovoljstva in pričakovanja prihodnosti v sodobni družbi izginja, vse bolj prevladuje zarjavelost.

A čeprav je videti, da je takšen trend posledica celotnega okolja in sistema, še vedno obstajajo načini, s pomočjo katerih ga lahko vsaj ublažite, če se mu že ne morete povsem izogniti," tolaži Cloustonova ter skupaj z Boring-Brayevo niza nekaj opornih točk za pomoč.

Zazrite se v svoje vrednote

Wendy kot prvi korak priporoča pogled vase: "Vprašajte se, kdo sploh ste in kaj vam pomeni največ. Če počnete nekaj, kar ni v skladu z vašimi prepričanji in vrednotami, spremenite norme ali početje.

Morda to pomeni zamenjavo službe, ki ni več v skladu z vašimi željami in stališči, morda hobi, ki bo povezan z nečim, kar imate res radi in za kar se zavzemate."

Najprej se je treba zazreti vase in morebiti spremeniti rutino. FOTO: Gettyimages

Cloustonova prav tako sugerira ukvarjanje s tistim, kar vam veliko pomeni. "Seveda morate najprej odkriti, kaj to sploh je in si vzeti čas za stvari, ki so za vas osebno pomembne.

Če imate občutek, da nimate nobene motivacije, da ste ujeti v dolgočasje in ste stalno pod stresom, je na vas, da spremenite rutino. Ne glede na to, kaj kot posameznik cenite, začnite se ukvarjati s tem in energijo preusmerite proti temu."

Ugotovite, kako napolniti krožnik

S tem boste morda prepoznali nova področja oziroma stvari, ki bi vas lahko veselile. Dodajte jih na svoj krožnik. Vas zarjavelost pri tem ovira? Torej pomislite na to, kaj vas je osrečevalo kot otroka. "Veliko posameznikov ima kompas, ki jih vodi proti sreči. Treba ga je le upoštevati oziroma se spomniti na malo pozabljene smeri," pravi Boring-Brayeva in dodaja:

"Če ste kot otrok radi pomagali pri pripravi hrane, se vpišite na kuharski tečaj. Če ste bili kapetan šolskega športnega moštva, se pridružite kateri od športnih organizacij, sčasoma prevzemite vodenje katere od ekip, če vam je bilo v veselje pomagati sošolcem s šolsko snovjo, se pridružite kateri od prostovoljnih organizacij, ki se ukvarja s pomočjo pri učnih težavah."

Ena od poti iz zarjavelosti je ukvarjanje s hobiji. FOTO: Gettyimages

Zavedajte se tudi, da se te stvari z leti lahko spremenijo: ne rišite samo zato, ker ste radi risali kot otrok. Morda to pri vas ne bo več delovalo. Dajte si možnost, poskusite več načinov, ne obupajte, če s prvo izbiro ne boste zadovoljni, temveč iščite naprej, nedvomno boste našli tisto, kar vam bo pomagalo iz občutka stagnacije, brezvolje, apatičnosti oziroma z eno besedo zarjavelosti.

Uravnotežite svoja bremena

Cloustonova priporoča preprosto vizualno vajo: "Nase poglejte kot na ladjo. Na njej je veliko tovora, a če ni pravilno razporejen, ladja ne more lepo pluti, saj se nagiba v eno smer. Tovor so v tem primeru različne aktivnosti: delo, družina, prostočasne dejavnosti, osebni interesi in podobno. Vprašajte se, kakšno je ravnovesje med njimi.

Morda boste odkrili, da so nekateri tovori pretežki in drugi prelahki oziroma, da nekaterim namenjate preveč in drugim premalo pozornosti.

Če je intimen odnos na zapostavljeni strani, si boste morda morali priznati, da s partnerjem vanj vlagata premalo časa. "Pogovorite se z njim, zazrita se v odnos in v vzorce ter rutino, ki sta jo oblikovala," svetuje Cloustonova. Preglejte tudi druge tovore na ladji. Če je vaša kariera težko breme, se vprašajte, ali imate dovolj in prave hobije, da bi lahko uravnotežili težo.

Ne bojte se torej nečesa spremeniti in več pozornosti usmeriti tja, kjer jo je trenutno premalo in tako najti smisel, ki bo pregnal ali vsaj ublažil zarjavelost.